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Медицински хеликоптер транспортира тежко ранен 16-годишен от Гоце Делчев до „Пирогов"

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Медицински хеликоптер Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

16-годишно момче с опасност за живота беше превозено с медицински хеликоптер от МБАЛ „Иван Скендеров" в Гоце Делчев до столичната болница „Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

Младежът е пострадал при катастрофа в село Огняново вчера вечерта. Той е получил черепно-мозъчна травма, счупване на бедрената кост и фрактура на поясен прешлен.

На мотоциклета е пътувало и малолетно момче от Огняново. То е с мозъчен кръвоизлив и контузия на белия дроб и остава за лечение в болницата в Гоце Делчев.

Произшествието е станало около 21:05 ч. на улица „Димитър Кемалов".

Според първоначалните данни 63-годишен мъж от Огняново, управлявал автомобил „Опел Астра", навлязъл в насрещната лента при ляв завой и се сблъскал с мотоциклет КТМ. Моторът не е бил регистриран по установения ред, а 16-годишният му водач не е имал необходимата правоспособност.

Пробите на автомобилния шофьор за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Медицински хеликоптер

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