Младеж без книжка се крие от полицаите в гората

Млад и неправоспособен водач е задържан от автопатрул на полицейския участък в Сърница, въпреки че е успял да избяга от проверката и се е скрил в гората над велинградското село Медени поляни.

Случката се разиграла вчера следобед на пътя между селата Побит камък и Медени поляни. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Автопатрул от участъка в Сърница засякъл лек автомобил „Мерцедес". Бил подаден сигнал на водача да спре с помощта на светлинната и звукова сигнализация на патрулния автомобил. Той обаче не се подчинил, напуснал пътя и по горски път продължил да се движи. Не след дълго изоставил водилото си и се укрил в гората.

Беглецът обаче бил установен и задържан от униформените. Оказало се, че той е 21-годишен жител на село Медени поляни. Освен това бил неправоспособен, пробата му за употреба на алкохол е отрицателна. Мъжът е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа. По случая се води бързо производство.