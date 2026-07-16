14-годишен си пазарувал с фалшиви евро, задържан е

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Непълнолетен е задържан заради прокарване в обръщение на неистински парични знаци. Преди около седмица в РУ-Септември се получила жалба от собственичка на търговски обект в гр. Септември.

Жената информирала, че в магазина влязло момче и платило сметката си с банкнота от 20 евро, която по-късно се оказала неистинска. Няколко дни по-късно подобен случай е регистриран и на територията на септемврийското село Варвара.

И там непознат младеж платил с фалшива банкнота от 20 евро. Предприети действия по разследване от служители на група „Криминална полиция" при РУ-Септември.

Полицаите установили, че неистинските банкноти са прокарани в обръщение от 14-годишен жител на ракитовското село Дорково. Работата по изясняване на и на двата случая продължава от криминалисти и инспектор „Детска педагогическа стая". Образувани са преписки, които са докладвани на прокуратурата.