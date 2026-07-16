Смениха батерията на пейсмейкъра на 95-годишна пациентка във Велико Търново

95-годишна жена успешно преминала през поредна смяна на батерията на своя пейсмейкър в Отделението по кардиология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов". Процедурата е рутинна за кардиолога д-р Тихомир Стоев и екипа на отделението.

Средно по 5-6 пациенти седмично постъпват в отделението за поставяне или подмяна на пейсмейкър . Освен жители на Велико Търново, в отделението се лекуват и пациенти от Габрово, Севлиево, Свищов и други населени места в Централна Северна България, посочват от пресцентъра на здравното заведение.

„Животът на батерията на един пейсмейкър е средно между 10 и 12 години. При пациентите, които живеят дълги години с тези устройства, периодично се налага подмяна на батерията. Това е рутинна процедура, която извършваме регулярно", коментира началникът на Отделението по кардиология д-р Ваня Манчева.

Екипът на отделението вече използва и FFR апаратът, който през пролетта беше дарен от Ротари клуб Велико Търново.

Методът позволява с висока точност да се прецени дали стесненията на коронарните артерии действително нарушават кръвотока и дали е необходимо поставянето на стент.

„Не всяка стеноза, която изглежда значима при коронарография, изисква поставяне на стент. Благодарение на FFR апарата можем много по-прецизно да преценим необходимостта от интервенция и да избегнем ненужно имплантиране на стент. Така щадим пациента и в много случаи му спестяваме продължителното лечение с двойна терапия за разреждане на кръвта, което е много важно, защото понякога тя крие риск от усложнения", обясни д-р Ваня Манчева.

В отделението през последната седмица спасиха и живота на 82-годишна жена с остър миокарден инфаркт. Пациентката останала сама в дома си часове след началото на симптомите, а близките ѝ потърсили спешна помощ едва след като установили забавен пулс. Незабавно е извършена коронарография и е поставен стент. Жената се възстановява бързо и е в добро общо състояние.

Специалистите напомнят, че инфарктът невинаги протича с типичната силна болка в гърдите. Понякога единствените симптоми могат да бъдат внезапна отпадналост, загуба на съзнание, силно забавен пулс или рязък спад в кръвното налягане. При подобни симптоми не бива да се изчаква, а трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.