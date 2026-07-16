Ива Митева става зам.-министър на транспорта?

Ива Митева става заместник-министър на транспорта. Това съобщи "Евроком", като твърди, че самата Митева е потвърдила новината.
Според информацията предложението е дошло лично от министъра Георги Пеев и назначението ще бъде подписано в петък. В сряда Министерски съвет одобри промени, които позволяват заместник-министрите във ведомството да станат четирима.
Митева беше депутат от партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. В първите две беше председател на НС, а в 47-ото - заместник-председател. Тя напусна партията през 2022 г., когато ИТН не успя да влезе в парламента.
През април следващата година Митева се върна на предното си работно място като директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз" в парламента. Няколко месеца по-късно обаче дирекцията беше закрита, а тя уволнена. През 2024 г. съдът обяви уволнението ѝ за незаконно.
Преди началото на предизборната кампания тази година се появиха спекулации, че Митева ще се присъедини към формацията на Радев.
За изборите през април "Прогресивна България" се яви като коалиция, в която влязоха 3 формации: Политическо движение "Социалдемократи", "Социалдемократическата партия" и Движение "Нашият народ".
Третият участник в коалицията на Радев е "Социалдемократическа партия", основана на 14 април 1992 г. Неин председател сега е Тодор Барболов. Малката формация се явява на избори от 1997 г. Тогава е част от коалицията "Обединени демократични сили", която влиза с 11 народни представители.
На изборите за Европейски парламент през 2014 г. участва във формацията КОД (чието лице е Петър Москов). А през 2023 г. се влива в коалицията "Заедно", чиито лица бяха бившата шефка на Народното събрание от ИТН Ива Митева и Любомир Каримански, днес подуправител на БНБ от квотата на Радев. Митева в началото на февруари намекна, че ще е до Радев.