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Ива Митева става зам.-министър на транспорта?

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Ива Митева Кадър: bTV

Ива Митева става заместник-министър на транспорта. Това съобщи "Евроком", като твърди, че самата Митева е потвърдила новината. 

Според информацията предложението е дошло лично от министъра Георги Пеев и назначението ще бъде подписано в петък. В сряда Министерски съвет одобри промени, които позволяват заместник-министрите във ведомството да станат четирима. 

Митева беше депутат от партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. В първите две беше председател на НС, а в 47-ото - заместник-председател. Тя напусна партията през 2022 г., когато ИТН не успя да влезе в парламента. 

През април следващата година Митева се върна на предното си работно място като директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз" в парламента. Няколко месеца по-късно обаче дирекцията беше закрита, а тя уволнена. През 2024 г. съдът обяви уволнението ѝ за незаконно. 

Преди началото на предизборната кампания тази година се появиха спекулации, че Митева ще се присъедини към формацията на Радев.

За изборите през април "Прогресивна България" се яви като коалиция, в която влязоха 3 формации: Политическо движение "Социалдемократи", "Социалдемократическата партия" и Движение "Нашият народ".

Третият участник в коалицията на Радев е "Социалдемократическа партия", основана на 14 април 1992 г. Неин председател сега е Тодор Барболов. Малката формация се явява на избори от 1997 г. Тогава е част от коалицията "Обединени демократични сили", която влиза с 11 народни представители.

На изборите за Европейски парламент през 2014 г. участва във формацията КОД (чието лице е Петър Москов). А през 2023 г. се влива в коалицията "Заедно", чиито лица бяха бившата шефка на Народното събрание от ИТН Ива Митева и Любомир Каримански, днес подуправител на БНБ от квотата на Радев. Митева в началото на февруари намекна, че ще е до Радев.

Ива Митева Кадър: bTV

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