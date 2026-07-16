97% се осигуряват на минималната заплата

Близо 97% от работещите се осигуряват на минималните прагове по икономически дейности. Това каза управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева по време на второто гласуване на ДОО в бюджетна комисия.

Сега правителството предвижда от 1 август максималният осигурителен доход да се вдигне на 2300 евро. Минималните прагове също ще се вдигнат за първи път от 10 г., а увеличението при някои ще е над 70%.

Оказва се, че във Видин, Разград, Силистра, Враца и Монтана се осигуряват с най-висок процент, докато във Благоевград, Варна и Бургас - процентът е най-близък до минималния. Дали се дължи на сезонната заетост или на други фактори не може да се прецени, каза още тя.

От ДБ предложиха размерите да останат същите до края на годината. Причината е, че има твърде кратко време и е предизвикателство за бизнеса. За да се намали сивата икономика трябват усилия и хората да започнат да се осигуряват на реалните си доходи, каза Мартин Димитров от ДБ. И припомни, че преди години беше криминализирано неплащането на осигуровки и попита и социалната министърка Наталия Ефремова колко лица са подведени под отговорност и има претенции срещу тях. Отговорите са доста оскъдни и аз вярвам, че трябва да бъде намалена сивата икономика и няма никакви резултати, каза още той.

Десислава Танева от ГЕРБ съобщи, че ще подкрепят предложението на Мартин Димитров. И обясни, че в секторът храни осигурителната тежест ще се вдигне с 50%, което е непосилно.

За първи път от години има ръст на осигурени лица от 2 877 000 на 2 930 000, както и намаление на хората, които получават минималната заплата - от 485 хил. на 419 хил., каза пък лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Вие обещахте да не вдигате данъците, но вдигането на осигуровките е точно това. Друг е въпрос дали изобщо трябва да има минимални осигурителни прагове, но това е тема за голяма реформа, каза Цончо Ганев от "Възраждане".

От КРИБ обясниха, че тази година ще го приемат, но от догодина трябват сериозни дебати.

Синдикатите пък бяха категорични, че нивата не могат да се държат на минимум.

При въвеждането си максималния осигурителен доход е трябвало да бъде 10 пъти от минималнат аработна заплата. През 2025 г.

Максималната пенсия също да се вдигне със 7,8%, както и по-високи обезщетения за майчинство и безработица, са друга част от предложенията на опозицията за промени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване между двете четения.

От "Демократична България" обаче предлагат нивата им да останат същите до края на годината. "Увеличаването в рамките на бюджетната година на минималните и максималния осигурителен доход създава допълнителна и трудно предвидима финансова тежест както за осигурените лица, така и за работодателите и самоосигуряващите се лица. Промяната засяга вече сключени трудови и граждански правоотношения, текущи бюджети и договорени възнаграждения и налага промени в разчетите и организацията на дейността само няколко месеца след началото на годината", пишат в мотивите си те. Според тях административното повишаване на осигурителните прагове не е обвързано действително увеличение на получаваното възнаграждение и създава риск от нарастване на неформалната заетост, ограничаване на новите назначения и прекратяване на дейността на част от самоосигуряващите се лица.

От ДБ искат и достъп на работодателите до болничните листове. В момента не се гарантира, че "осигурителят е узнал своевременно за издадения болничен лист и

разполага с необходимата информация за изпълнение на задълженията си".

Промени в болничните предлагат и от "Възраждане", които отново настояват работодателите да плащат само първия ден, а следващите да се поемат от държавата. Искат и промени във втората пенсия.

Те предлагат втората година от майчинството да е 70% от осигурителния доход. В момента то е замразено на 398,81 евро. От "Продължаваме промяната" пък искат то да е равно на минималната заплата - 620,20 евро. А от ДПС предлагат да е 80% от минималната заплата.

ГЕРБ, ПП, ДПС и "Възраждане" предлагат и други промени при обезщетението за майчинството. Сега майките получават 50% от него, ако се върнат по-рано на работа. ДПС иска този процент да се вдигне на 80%, ГЕРБ и ПП на 100%, а "Възраждане" на 75%.

От ГЕРБ предлагат максималната пенсия също да се вдигне. Тя остана замразена на 1738,40 евро, въпреки че останалите бяха увеличени със 7,8% от 1 юли. Сега те предлагат увеличението по швейцарското правило да важи и за максималната пенсия.

Според проекта на правителството минималното обезщетение за безработица на ден остава замразено на 9,21 евро, а максималното на 54,78 евро. Според ГЕРБ те трябва да се вдигнат на 14,21 и 59,78 евро. Според ПП - 15,66 и 66,56 евро. Най-щедри са от "Възраждане", които предлагат 20 и 110 евро.

От ПП искат още наследствената пенсия да е равна на линията на бедност. Сега тя е 260,63 евро, а те предлагат - 390,63 евро.