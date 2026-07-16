Ще искат постоянен арест за шофьора, хванат да кара с 4,6 промила в София

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо 45-годишния мъж, който вчера беше хванат да кара с 4,6 промила в София, съобщиха от Софийска градска прокуратура (СГП).

Той е привлечен от СГП към наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 юли обвиняемият М.Г. е управлявал лек автомобил марка „Сузуки" по ул. „Иглика" в с. Бистрица, като е криволичел по пътя и е създавал условия за възникване на пътен инцидент.

Установено е, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 4,6 промила, доказана с техническо средство "Алкотест Дрегер 7510". Назначена е химическа експертиза на дадената от обвиняемия кръвна проба, чийто резултат се очаква.

По случая е образувано досъдебно производство за престъплени, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Предвид високата обществена опасност на деянието М.Г. е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета. Лекият автомобил е иззет като веществено доказателство. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение превозното средство подлежи на отнемане в полза на държавата, добавят от следствието.

Разследването по случая продължава.