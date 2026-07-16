Звездно артистично семейство блести в „Царицата на чардаша" на Царевец

Блясъкът, романтиката и незабравимата музика от оперетата „Царицата на чардаша" на Имре Калман ще оживеят на крепостта „Царевец" във Велико Търново на 18 юли от 21 часа. Премиерата на новата постановка на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" е сред най-очакваните събития в програмата на XI Летен оперен фестивал „Сцена на вековете".

Режисьор-постановчик и автор на новата адаптация е обичаният Николай Априлов, който обещава спектакъл, изпълнен с динамика, хумор и изтънчена естетика. Той обединява творческите си усилия с диригента маестро Ганчо Ганчев. В мащабната продукция участват солисти, актьори, оркестърът, хорът и балетът на великотърновския театър, които за първи път ще представят оперетата под открито небе.

На сцената на Царевец ще се срещнат утвърдени имена на българското оперно и оперетно изкуство. Сред тях са световно признатият тенор проф. д-р Николай Моцов и артистичното семейство Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов.

В спектакъла Николай Моцов изпълнява партията на княз Едвин. През своята впечатляваща кариера той е гостувал на престижни оперни сцени в България, Германия, Холандия, Белгия, Русия, Южна Корея, Кувейт и на фестивали с международен авторитет. През годините е партнирал на едни от най-големите имена в световното оперно изкуство – Анна Томова-Синтова, Александрина Милчева, Елена Мосук, Джузепе Джакомини и Лео Нучи. Участието му в премиерното заглавие е сред акцентите в тазгодишното издание на фестивала „Сцена на вековете".

Артистичното семейство ще се превъплъти в образите на Силва Вареску и граф Бони Канчияну, които заемат специално място в творческите им биографии. Едва 19-годишен именно в ролята на Бони в „Царицата на чардаша" Велин Михайлов прави своя дебют на професионалната сцена. За Лилия Илиева пътят към голямата сцена започва именно със Силва. След като печели първа награда в конкурс, младата певица получава възможността да изпълни партията на сцената на Националния музикален театър в София.

„Царицата на чардаша" остава специална за нас и до днес", признават двамата. През годините Лилия е играла Силва в четири различни постановки, а Велин – тази на граф Бони в пет. На 18 юли любимите им герои отново ще оживеят - този път сред величествената атмосфера на Царевец.

За великотърновската публика участието на Велин Михайлов носи и специален емоционален заряд. Той е внук на легендата на великотърновската оперета Георги Сотиров, оставил ярка следа в историята на МДТ „Константин Кисимов".

В „Царицата на чардаша" на Царевец ще излязат още Полина Петкова в образа на контеса Щаси, Валерия Пейчева като княгиня Цецилия, Стефан Методиев - Мишка, Милен Иванов - Фери Бачи, гост-солистът Закар Гостанян - генерал Ронсдорф, и режисьорът Николай Априлов в ролята на княз Леополд фон Липерт-Вайлерсхайм.