Общият мащаб на двете партньорства с общината ще достигне 276 дка възстановени горски територии, пострадали от пожари

Община Твърдица е големият победител в тазгодишното издание на националния конкурс „Нестле за Залесяваме Активно!“ и става първата община, която печели инициативата за втори път. Новият проект предвижда залесяването на 166 дка горски територии чрез засаждането и тригодишното отглеждане на над 41 000 фиданки, с което партньорството между Нестле България и общината навлиза в нов, още по-мащабен етап.

Новият проект е насочен към територии, засегнати от големия пожар през лятото на 2021 г., когато над 200 дка иглолистни насаждения в непосредствена близост до домовете на хората са изпепелени. Пожарът продължава 12 дни и оставя след себе си тежки поражения върху местната горска екосистема. Теренът е труден за възстановяване заради силно каменливата почва и наклоните от около 25 градуса, което прави почвоподготовката и самото залесяване особено сложни.

За възстановяването са предвидени 41 500 иглолистни фиданки от атласки кедър. Проектът включва цялостен цикъл от дейности - почистване на площите от храсти, подготовка на почвата, ръчно засаждане и последващо отглеждане.

Важна част от проекта на Твърдица е и активното участие на хората от региона. Общината планира доброволческа инициатива с над 150 участници, в която ще се включат ученици и партньорски организации. Предвидени са дейности по почистване, подготовка на терена и залесяване, а сред партньорите са ПГСС „Гео Милев“ в Мъглиж и СУ „Неофит Рилски“ в Твърдица.

Само две години след първата победа в конкурса община Твърдица и Нестле България продължават съвместните си усилия за възстановяване на опожарените гори в региона. След като през 2024 г. партньорството им постави началото на възстановяването на 110 дка горски територии и засаждането на около 32 000 фиданки, новият проект надгражда постигнатото с още по-голям мащаб. Така в рамките на двете инициативи ще бъдат възстановени общо 276 дка горски територии и засадени над 73 000 дървета.

„Община Твърдица печели отново, защото представи най-силния проект тази година - с най-висок очакван екологичен ефект, ясна експертна подготовка и конкретен план за последваща грижа. Продължаваме заедно - с още по-голям мащаб и с общата отговорност новата гора да бъде отгледана и съхранена във времето.“, коментира Теодор Георгиев, Ръководител “Право и съответствие” в Нестле България.

Победителят беше избран от експертно жури в състав Теодор Георгиев, ръководител „Право и съответствие“ в Нестле България, проф. д-р Наско Илиев от Лесотехническия университет, инж. Мария Чамбова, главен експерт в отдел „Стопанисване на горските територии“ към Изпълнителната агенция по горите, и Мария Яровая, старши експерт „Дигитални комуникации и връзки с партньори“ в Националното сдружение на общините в Република България. Проектите бяха оценени по критерии като необходимост от залесяване, мащаб и дългосрочен екологичен ефект, професионална подготовка, устойчивост, ефективност на инвестицията и потенциал за ангажиране на местната общност.

До финалния етап на конкурса достигнаха още общините Бургас и Пловдив. Бургас зае второ място с проект за възстановяване на 29 дка опожарена горска територия, който журито оцени високо заради цялостната му концепция, професионалната подготовка и потенциала за устойчив резултат. На трето място се класира Пловдив с проект за ново залесяване, получил положителна оценка за ясната си идея, обществената значимост и потенциала да допринесе за подобряване на местната природна среда.

Повече за „Нестле за Залесяваме Активно!“:

„Нестле за Залесяваме Активно!“ е дългосрочна програма на Нестле България, насочена към възстановяване на пострадали горски територии и подкрепа на българските общини в борбата с последствията от горските пожари.

Инициативата започва през 2022 г. с доброволческа акция, в която над 500 доброволци засаждат 10 000 дървета в Новата гора на София. През 2023 г. тя прераства в мисията „SOS Залесяване“, с която са възстановени 30 декара опожарени гори в Стамболово. През 2024 г. е организиран първият национален конкурс за общини, спечелен именно от Твърдица, а през 2025 г. победител става Стара Загора с проект за възстановяване на 65 декара опожарени горски територии.

С новата победа на Твърдица през 2026 г. инициативата продължава да надгражда своя дългосрочен ефект, като свързва експертен подход, местна ангажираност и конкретни действия за възстановяване на българските гори.