Тираджия с 2 пъти вземана книжка пак хванат да кара камион, въпреки че останал без точки

Тираджия с 2 пъти вземана книжка заради нарушения бе хванат зад волана на камион в София, въпреки че нямал останали контролни точки. Това съобщиха от МВР.

Случаят е от 14 юли. 48-годишният мъж бил спрян за проверка на бул. "Ботевградско шосе "от патрул на Пътна полиция към СДВР. Оказало се, че той не трябва да кара, защото е останал без контролни точки. Освен това книжката му била вземана още 2 пъти - през 2020 и 2023 година. Откакто има свидетелство за управление пък мъжът бил глобяван многократно - с цели 37 акта и 98 фиша.

За карането без точки е получил нов акт. Табелите на камиона и свидетелството му за регистрация са иззети. Мъжът е лишен от право да кара каквото и да било моторно превозно средство.

Проверката е част от акцията на МВР за повече контрол над тировете. Тя бе разпоредена от главния секретар на ведомството Любомир Николов. Причината бяха няколко тежки катастрофи, сред които такива, при които камиони пробиха мантинелите на АМ "Тракия" и АМ "Струма". По пътя за Бургас например тир уби трима души, след като навлезе в насрещното. Сред загиналите бяха две момчета на по 9 години.