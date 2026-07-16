Ще има 200 нови места за паркиране в центъра на Монтана

Предстои отварянето на най-големия паркинг в центъра на Монтана, съобщи кметът Златко Живков. Освободеният от стари автомобили и схлупени постройки терен се намира зад сградата на Български пощи и ул." Васил Левски". Площта е близо 3,4 декара и в момента се полага основният слой асфалт. Това е третият паркинг в центъра на града, който се обновява през този сезон. Другите два са зад веригата жилищни блокове в началото на алея „Хаджи Димитър" и зад бившия ресторант „Хемус" до ж-п прелеза на бул. Александър Стамболийски.

„Амбицията ни е да освободим колкото може повече места за свободно паркиране, заяви Живков. Така в централната част ще бъдат оформени близо 200 нови места за паркиране, извън синята зона. Инвестицията е 180 хиляди евро собствени средства на община Монтана."

„Въвеждаме онлайн система за подаване на сигнали и предложения от граждани на Монтана - съобщи още кметът Живков. - Ще отговорим на всички поставени въпроси, стига да не са от анонимни."

Всеки, който желае може да пише на [email protected] . Писмото ще бъде заведено с входящ номер и подателя ще получи отговор в определен срок."