Стойчо Кацаров: Не само частните болници, но и държавните не трябва да правят търгове за лекарства

Вместо да се правят 80 търга, НЗОК сама може да договори цените на лекарствата, които плаща, твърди бившият здравен министър

Това е грешка! Не само частните, но и държавните не трябва да правят търгове за лекарства, заплащани от НЗОК.

Това написа във фейсбук бившият здравен министър в правителствата на Стефан Янев, Стойчо Кацаров. Причината е, че по-рано днес управляващите от "Прогресивна България" заявиха, че искат да направят промени в 2 закона, с които иска и частните болници да провеждат търгове за лекарства по Закона за обществените поръчки.

"Вместо да се правят 80 търга, НЗОК сама може да договори цените на лекарствата, които плаща. Така не само ще имаме еднаква цена, но и възможно най-ниската, защото касата ще има силата на единствен купувач при договарянето на цените", категоричен е Кацаров.

Според него този подход трябва да се приложи не само за лекарствата, но и за медицинските изделия като стентове, изкуствени стави, клапи и др.

С промени в 2 закона "Прогресивна България" твърди, че ще пресече част от източването на публичен ресурс в здравната сфера. На брифинг в парламента зам.-шефът на здравната комисия Георги Илиев обяви, че ще внесат изменения в Закона за обществените поръчки и този за лекарствени продукти в хуманната медицина.

Илиев напомни, че частните лечебни заведения често заобикалят текстовете, според които всички са еднакви и равнопоставени, независимо от собствеността.