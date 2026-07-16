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Издирват мъж на 80 години, изчезнал в София. За последно го видели край Драгоман

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Митко Стаменов е обявен за издирване от близките си.

Той е с деменция, накуцва с десния крак

80-годишен мъж, излязъл от дома си в София и за последно видян край община Драгоман издирва столичното 6-о РУ. 

Оттам търсят Митко Стаменов, който напуснал дома си в софийския кв. "Павлово" на 10 юли. Семейството казало, че мъжът има здравословен проблем. По информация на "24 часа" става дума за деменция. 

Стаменов е висок около 170 см, с нормално телосложение, с побеляла коса и челно-теменно оплешивяване и кафяви очи. Последно бил облечен къс панталон, синьо-лилава тениска и сиви маратонки. Носи в себе си документ за самоличност.  Ходи бавно и накуцва с десния крак.

За последно е забелязан в района на село Круша, община Драгоман.

Хората, които разполагат с информация за изчезналия мъж, могат да сигнализират на тел.: 112, 029821760, 029821755 или в най-близкото поделение на МВР.

Митко Стаменов е обявен за издирване от близките си.

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