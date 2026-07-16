Пламен Тончев: В ДАНС е необходима реформа за повишаване на капацитета

В Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е необходимо извършване на определена реформа за повишаване на капацитета и укрепване на потенциала и устойчивостта, заяви Пламен Тончев, който е кандидат за председател на ДАНС, по време на изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към парламента, съобщава БТА.

Предизвикателство е, но ако не се изгради една функционална, гъвкава и реагираща на средата на сигурност съвременна Агенция, рисковете могат да се превърнат във вътрешна заплаха за сигурността на държавата, каза още Пламен Тончев.

На 8 юли парламентът прие правилата за смяна на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Въпреки критиките по тази линия правилата бяха наложени със 147 гласа за и 29 против (10 от "Възраждане", 13 от ДБ и 6 от ПП).

Изненадващо преди дни управляващото мнозинство обяви, че възнамерява да върне в ДАНС Пламен Тончев, който заемаше поста до миналата година. Той оглави агенцията през май 2021 г., когато ГЕРБ загубиха властта след тогавашните протести, а правомощията на предшественика му Димитър Георгиев предсрочно бяха прекратени.

В края на миналия май обаче ГЕРБ се отказаха в последния момент конституционалиста Константин Пенчев да е шеф на Комисията по досиетата и номинираха Тончев. Въпреки че мандатът му в ДАНС не бе изтекъл. Той подаде оставка и неговият заместник Деньо Денев стана временно изпълняващ.

На 8 май правителството на Румен Радев определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.