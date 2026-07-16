Как се атакува подводница показват на международното учение "Бриз 2026" в Бургас

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Симулирана атака на подводници ще бъде показана като част от международното военноморско учение "Бриз 2026" в акваторията на Бургаския залив.

Участниците ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др.

Отвореният ден за гости и медии ще се проведе на 17 юли от 8.00 до 13.30 ч.

От борда на фрегата „Дръзки" представители на Министерството на отбраната, официални лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди на море.

В „Бриз 2026" участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА ,,Г.С. Раковски", ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", както и корабите от Противоминната група в Черно море.