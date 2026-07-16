ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдив интегрира изкуствения интелект в училищата...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23234785 www.24chasa.bg

Как се атакува подводница показват на международното учение "Бриз 2026" в Бургас

716
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Морските сили ще покажат способностите си. Снимка: Министерство на отбраната

Симулирана атака на подводници ще бъде показана като част от международното военноморско учение "Бриз 2026" в акваторията на Бургаския залив.

Участниците ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др.

Отвореният ден за гости и медии ще се проведе на 17 юли от 8.00 до 13.30 ч.

От борда на фрегата „Дръзки" представители на Министерството на отбраната, официални лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди на море. 

В „Бриз 2026" участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА ,,Г.С. Раковски", ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", както и корабите от Противоминната група в Черно море.

Морските сили ще покажат способностите си. Снимка: Министерство на отбраната
Хеликоптери също участват в учението. Снимка: Министерство на отбраната
Морските сили ще покажат способностите си. Снимка: Министерство на отбраната
Хеликоптери също участват в учението. Снимка: Министерство на отбраната
Морските сили ще покажат способностите си. Снимка: Министерство на отбраната
Хеликоптери също участват в учението. Снимка: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)