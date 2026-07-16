3291 проверки и 1119 акта на строителни обекти през първото половина на 2026 г. в София

Ограничаването на запрашаването остава сред основните мерки за по-чист въздух в София

Рекорден брой проверки - 3291, след които са били изготвени 1119 акта за административни нарушения, отчита Столичният инспекторат през първите 6 месеца на годината. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Оттам подчертават, че става въпрос за последователна контролна дейност на строителни обекти на органа през последните близо 3 години.

Според данните на градската управа на София за същия период на 2024 г. са извършени 2582 проверки с 959 акта, а през 2025 г. – 3106 проверки и 846 акта за установени нарушения. Така общината продължава последователно да подобрява контрола над строителните обекти, което пък е част от политиката й за подобряване на качеството на въздуха и чистотата в града. Засиленият контрол на инспектората върху строителните дейности продължава във всички райони на столицата. СНИМКА: Столична община

Засиленият контрол на инспектората върху строителните дейности продължава във всички райони на столицата. Тенденцията се запазва и през юни, когато са извършени 459 проверки, при които са съставени 115 акта. През юни миналата година, когато също бе поставен рекорд за брой проверки, са били направени 349 със 123 съставени акта.

Основен акцент при проверките са нарушенията, които са свързани със замърсяването на градската среда, както и тези, водещи до по-високо количество на прах във въздуха. Сред тях са непочистената ходова част на тежкотоварните автомобили, разпиляването на земни маси и строителни материали, транспортирането без необходимото обезопасяване на товарите, както и неспазването на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки. Засиленият контрол на инспектората върху строителните дейности продължава във всички райони на столицата. СНИМКА: Столична община

Най-много нарушения през юни бяха установени в районите "Младост", 'Студентски", "Триадица", "Подуяне", "Лозенец", "Люлин" и "Овча купел", където засилените одити продължават. Целта е не само да бъдат хванати нарушенията, но и да бъдат отстранени навреме, за да не се стигне до трайно замърсяване.