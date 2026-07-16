Шофьор се блъсна в тераса след дрифт в Карлово, глобиха го с 3000 лв.

Ударил и паркиран автомобил, опитал да се оправдае със спукана гума

Шофьор, сътворил зрелищна каскада след дрифт в Карлово, остава без книжка за 1 година и ще трябва да плати глоба от равностойността на 3000 лв. в евро. Около 18,45 часа на 19 август м. г. двама водачи изчаквали на кръговото кръстовище на бул. "Освобождение", за да осигурят пътя на идващо с предимство БМВ. Неговият шофьор навлязъл в кръговото с висока скорост, продължил да ускорява и започнал да завива наляво. От гумите се вдигнал пушек, БМВ-то се завъртяло първо надясно, а след това наляво и се ударило в страничния бордюр на излизане от кръстовището до автобусната спирка, отскочило и се блъснало в терасата на жилище на първия етаж на близкия блок. После автомобилът помел и паркирана под терасата друга кола.

Очевидци подали сигнал и така се стигнало до съставянето на наказателното постановление. Шофьорът на БМВ-то го обжалвал и посочил като причина за необичайните маневри спукана гума, но състав на Районния съд в Карлово не приема тази версия и потвърждава акта. От полицията са наложили на същия водач и втора глоба - от 200 лв. за превишена скорост, но тя е отменена, защото човек не може да бъде съден два пъти за едно и също нещо.

Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред Административния съд в Пловдив.