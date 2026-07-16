В Добрич закриха областният координационен център за контрол по въвеждането на еврото

На заседание в Добрич на областния координационен център в изпълнение на създадения механизъм за наблюдение и контрол по въвеждането на еврото представителите на институциите не докладваха за подадени жалби.

Областният управител Руслан Томов обърна внимание, че двойното обозначение на цените на стоките и услугите е в срок до 8 август. Той предложи прекратяване на дейността на координационния център и добави, че необходимостта от него е била в периода на срока за двойно обозначение на цените, който изтича.

"Това не означава прекратяване на контрола, който всяка една институция ще продължи да осъществява, съгласно правомощията си и правилника за дейността си", каза Томов. Единодушно предложението бе прието.

От териториалното поделение на Националната агенция по приходите докладваха, че не разполагат с информация за брой подадени сигнали по Механизма, тъй като те постъпват в Централно управление, което ги насочва. Ръководителят на Митническо бюро Добрич Владимир Енчев докладва, че не са постъпвали сигнали във връзка с въвеждането на еврото като разплащателна единица. Той припомни, че е в сила начисляването на 3 евро за всяка стокова позиция в пратки, които се поръчват през големи онлайн търговски платформи. От „Български пощи" – Добрич, информираха, че от началото на юли обмяната на левове в евро е с такса, като досега от началото на месеца има 20 обмени на суми до 1000 лв. Без подадени сигнали за нарушения докладваха и от Областната дирекция по безопасност на храните.