Остава една патрулка, която ще пази хижа "Петрохан"

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Една полицейска патрулка все пак ще продължи да пази хижа "Петрохан", където трима души от групата на Иво Калушев намериха смъртта си.

По-рано прокуратурата реши да вдигне полицейската охрана на хижа „Петрохан" и под връх Околчица, тъй като според разследващите тя вече не е необходима.

Въпреки това една патрулка все още остава на мястото, съобщи NOVA.

За промените на полицейското присъствие са уведомени близките на загиналите.

Решението е свързано с напредналия етап на разследването по досъдебното производство за смъртта на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов в района на хижата и на Александър Макулев, Николай Златков и Ивайло Калушев, намерени в кемпер под връх Околчица.

Охраната на мястото беше въведена, за да бъде запазено местопроизшествието и да се осигури нормалното извършване на необходимите следствени действия.

От прокуратурата посочват, че на този етап необходимостта от продължаване на полицейското присъствие е отпаднала. За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев.