Изпратиха с тържествен ритуал военния контингент за участие в KFOR в Косово

Български военен контингент бе изпратен с тържествен ритуал за участие в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR). Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Групата, която бе изпратена в Стара Загора се състои от 97 военни.

Те бяха приветствани от шефа на кабинета на военния министър Димитър Стоянов, Владко Владов. От името на ръководството на министерството той им пожела успешна мисия, добра екипна работа и ги поздрави за отличната подготовката и високото ниво на професионализъм, които са показали при сертифицирането на маневрената рота.

"Участието на контингента от българските въоръжени сили в операцията на НАТО KFOR винаги е давало ясен знак, че нашата страна активно допринася за успеха на Алианса в укрепването на мира и стабилността в региона на Западните Балкани", каза Владко Владов. И отбеляза, че предстоящата мисия е важна за повишаването на способностите на армията и за изпълнението на ангажиментите към НАТО и ЕС.

"Вече 26 години представители на Българската армия в различен формат изпълняват една нелека задача в Косово в силите за сигурност KFOR под ръководството на НАТО – помощ и съдействие към местната власт и население за изграждането на стабилност, мир и сигурност. През всички тези години нашите контингенти допринасят за издигането на авторитета на България, на Българската армия и на Сухопътните войски – с готовността си винаги да помагат, с високата лична дисциплина и доказан професионализъм", заяви командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков. Той изрази увереност, че и сегашният контингент ще продължи да утвърждава позициите на доверие и надеждност на българските въоръжени сили.

"Успешното изпълнение на мисията ще бъде резултат от взаимното ни доверие, добрата подготовка и високата отговорност на всеки военнослужещ към останалите в екипа", заяви помощник-националният командир на контингента майор Деян Манолов.

В състава на контингента са включени военнослужещи от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски, както и личен състав от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция", Мобилната КИС и Военномедицинска академия.