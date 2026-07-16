ДПС подаде сигнал до американска служба срещу МВР шефа Иван Демерджиев

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал срещу вътрешния министър Иван Демерджиев до американската служба за контрол на чуждестранните активи OFAC. Причината е, че той е с обвинение за престъпление по Наказателния кодекс, заради което неговият интегритет е компрометиран, съобщават от пресцентъра на партията.

"Днес, съвместно с колегата от ПГ на ДПС - Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC - службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР - Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК", написа във фейсбук профила си Станислав Анастасов.

В поста си той обяснява, че в сигнала има информация за поредица от действията на Демерджиев, които "пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт".

"Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес", категоричен е депутатът от ДПС.

Напрежението между партията и вътрешния министър се покачи, след като преди 2 седмици Демерджиев изнесе справка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. От дни в публичното пространство се разразява спор дали в МВР действително има информация, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай. Тя отрече и предостави документи, че за посочения от Демерджиев период е била в чужбина, но само в Турция.

В справката на ГДБОП е записано, че Атанасова и Пеевски са били заедно през април 2024 г. по дестинацията София - Дубай. В справките от ДАНС, направени в системата PNR, няма отбелязан такъв полет. Политикът според справката на Демерджиев е летял с майката на едно от децата си. ГДБОП описва и полети с бизнесмени или техните съпруги, които обаче не са се качили на борда на частните авиокомпании.

Първо вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати в парламента секретна справка на ГДБОП и ДАНС в обем 53 страници за пътувания на Пеевски. Хамид Хамид от ДПС обвини МВР шефа в лъжа. С кратко съобщение, че проверява сигнали за използване на данни от пътнически резервации, се включи и прокуратурата. А от Сметната палата обявиха, че вътрешният министър не им давал достъп до данните на МВР и затова не можели да проверят декларацията на лидера на ДПС.

Още преди обед от вътрешното ведомство съобщиха, че Демерджиев е изпратил до шефката на Народното събрание Михаела Доцова "справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в ГДБОП".

Данните били дадени на депутатите, защото поискали да се запознаят с тях, но нямало да се застрашат по-нататъшните действия на органите на реда. Ивайло Мирчев от ДБ и Хамид Хамид от ДПС бяха сред първите, които я прочетоха.

"Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023-а до юни 2026 г. на лице, за което има постъпили сигнали, които се проверяват", поясниха лаконично от МВР, без да посочват имена.

Малко по-късно медии разпространиха съдържанието на документите. От него станаха ясни и мотивите на МВР за проверката на лидера на ДПС - "евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница".

Справката завършва, че от постъпили данни от Агенция "Митници" за част от полетите при излизане от България на Пеевски е видно, че не са декларирани парични средства или вещи, подлежащи на деклариране. Затова МВР ще иска допълнителна информация от митниците. В справката са споменати 227 полета от юни 2018-а до тази година. Според МВР лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници. От полетите със спътници 46 са чартърни, а други 46 с масови авиокомпании. Всички 135 пъти, когато Пеевски е пътувал сам, е бил с чартъри. От ГДБОП правят прогнозата, че за всички 181 полета стойността е над 1 800 000 евро.

ДПС официално отговори, че лидерът им не е бил на 75 от полетите, за които Демерджиев говори. Въпреки че конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е летяла заедно с Пеевски за Дубай, МВР в тази справка отново пише за подобен маршрут. Споменават се и бизнесмени. Сред тях е Александър Сталийски, който пред БНТ отрече да е летял с Пеевски за Дубай. В тази посока Сталийски пътувал със семейството си.