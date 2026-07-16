Работодателите в Добричко предпочитат кадри със самоконтрол и адаптивност, вместо със стаж

Има промяна в предпочитаните от работодателите компетентности за персонала им. Докато до миналата година са предпочитани стаж и образование за позициите и професиите, то тази година водещи са т. нар. меки умения. 88,6 % са посочили умения за самоконтрол и дисциплина.

Това съобщи Атанас Йорданов от дирекцията „Бюро по труда" при представянето на анализа от проведената анкета от 11 въпроса с работодатели от над 170 фирми в областта. Така ежегодно се проучват за нуждите на работодателите от работна сила и вижданията им за потребностите им в следващите 3 до 5 години Над 80 на сто от анкетираните работодатели са посочили също комуникативност, работа в екип, адаптивност, умения за решаване на проблеми.

Над 70 на сто предпочитат умения като инициативност, креативност, социални умения. Като най-важна компетентност малко над 28 на сто от работодателите посочват езиковата грамотност. Над 20 на сто считат, че е важна и личностна и социална компетентност. Над 50 на сто от анкетираните фирми посочват, че срещат затруднение при намиране на подходящ персонал, като 46,5 % посочват, че е необходимо професионално обучение преди наемане на работа. 2 на сто от работодателите са сигурни, че в близките 5 години някои професии в тяхната фирма ще изчезнат като ненужни. 5,3 % от анкетираните считат, че в периода от 5 до 10 г. ще възникнат нови професии, от които бизнесът им ще има нужда.

В резултат на обобщените данни като препоръки се извежда възможността алгоритъмът за обобщаване на резултатите от анкетното проучване да прави разбивка и по общини поради различния икономически профил, както и информацията от проучването да бъде взета под внимание при изготвяне на план-приема за училищата.

„Ежегодният план-прием е съобразен с икономическия профил на областта, но няма желаещи работодатели да се включат в дуалната форма на обучение", каза Здравка Добруджанска от Регионално управление по образованието.

Герман Германов, главен секретар на Търговско-промищлената палата в Добрич посочи, че представителната извадка на фирми не отразява реалния бизнес и препоръча или да бъде разширена, или анкетата да бъде отворена и за други фирми извън извадката. Той подчерта, че всички трябва да обединят усилия и да работят в посока на увеличаване на участниците и от бизнеса, и от училищата в програмата за дуално обучение.Информацията ще бъде представена в Агенцията по заетост.