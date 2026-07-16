Увеличиха присъдата на мъж, пребил до смърт свой приятел с метален стол във Варненско

Варненският апелативен съд увеличи с две години наказанието на мъж, признат за виновен за убийството на свой приятел, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин. Вместо 15 години лишаване от свобода, Красимир П. ще трябва да изтърпи 17 години затвор, ако решението бъде потвърдено окончателно, съобщават от пресслужбата на съдебната институция.

Престъплението е извършено на 22 март 2021 г. в село от община Бяла, след продължителна употреба на алкохол. Жертва е 39-годишният Милен А., който бил близък приятел на подсъдимия.

Делото за втори път стига до Апелативния съд във Варна. След като първата присъда е била отменена и върната за ново разглеждане от Окръжния съд, постановеното повторно решение не удовлетворява нито обвинението, нито защитата. Прокуратурата и близките на жертвата настояват за по-тежко наказание, докато защитата оспорва изцяло вината на подсъдимия и иска оправдателна присъда.

Фаталният инцидент започнал като приятелска почерпка в помещение в центъра на селото. Заради действащите тогава противоепидемични мерки в един момент Милен А. отпратил останалите посетители и останал само с Красимир П.

След употребата на голямо количество алкохол между двамата избухнал конфликт. Пострадалият ударил подсъдимия, а в отговор Красимир П. грабнал метален бар стол и започнал да нанася многобройни удари по главата и тялото му.

След побоя нападателят се прибрал в дома си и изгорил дрехите, с които бил по време на престъплението. Междувременно случаен свидетел открил тежко ранения мъж и подал сигнал на телефон 112. Пристигналият медицински екип само констатирал смъртта му.

Според съдебномедицинските експерти смъртоносните травми са причинени от многократни удари с голяма сила. Именно съвкупността от тежките наранявания е довела до смъртта на 39-годишния мъж.

Апелативните съдии приемат за безспорно доказани както авторството на престъплението, така и начинът, по който е извършено. Според мотивите на съда, след като привел жертвата в безпомощно състояние, подсъдимият не прекратил насилието. Напротив – няколко пъти излизал от помещението, след което се връщал и продължавал побоя.

Именно това поведение, съчетано с огромния брой нанесени удари и страданията, причинени на жертвата, според магистратите обосновава извода, че убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.

Въпреки че Красимир П. е неосъждан, има постоянна работа и няма данни за предишни прояви на агресия, Апелативният съд намира, че първата инстанция е подценила тежестта на престъплението и отегчаващите вината обстоятелства.

Поради това магистратите увеличават наказанието му на 17 години лишаване от свобода.

Съдът промени и гражданската част на присъдата, като отхвърли един от исковете за обезщетение. Подсъдимият обаче остава задължен да изплати на двама от наследниците на убития по 150 000 лева обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

Решението на Апелативния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.