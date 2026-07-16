Радев: Индустриалното сътрудничество и технологичния трансфер са основни за модернизацията на армията

Индустриалното сътрудничество и технологичния трансфер са ключови елементи в процеса на модернизация на Българската армия.

Това заяви премиерът Румен Радев на среща с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация, в която участваха и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, военният министър Димитър Стоянов, външната министърка Велислава Петрова и временният посланик на САЩ Мартин Макдауъл.

Създаването на по-добри условия за бизнес и инвестиции в България е сред водещите приоритети на правителството, категоричен бе Радев. Той подчерта ключовата роля на страната ни не само за европейската енергийна сигурност, но и за свързаността в региона.

"България с нейното разположение и инфраструктура са във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори, които имат съществено значение за повишаването на европейската конкурентоспособност", заяви той. И даде пример със стратегическото значение на Коридор №8, ползите от терминалите за втечнен газ на Гърция и Турция за енергийната диверсификация в региона и възможностите на Трансбалканския газопровод. Акцентира и на потенциала на България да съхранява ел. енергия с изграждането на нови ПАВЕЦ мощности.

Премиерът обърна внимание и върху партньорството между България и САЩ и изрази интереса на страната ни да насърчи инвестиции с висока добавена стойност, съобщават от правителствената пресслужба.