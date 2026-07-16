Илияна Йотова ще гледа демонстрации на военноморското учение "Бриз 2026"

Президентът Илияна Йотова, която е и върховен главнокомандващ на българската армия, ще гледа демонстрации по време на военноморското обучение "Бриз 2026", в което участват и военни от други страни. Това съобщиха от президентския прессекретариат.

Йотова ще бъде посрещната с военни почести на Морска гара – Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата "Дръзки" държавният глава ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации.

Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море в отговор на криза и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.

Симулирана атака на подводници ще бъде показана като част от учението в акваторията на Бургаския залив. Участниците ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др.

Отвореният ден за гости и медии ще се проведе на 17 юли от 8.00 до 13.30 ч. От борда на фрегата "Дръзки" представители на Министерството на отбраната, официални лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди на море.

В „Бриз 2026" участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА ,,Г.С. Раковски", ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", както и корабите от Противоминната група в Черно море.