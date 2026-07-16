Министър Николай Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в ЗСВ

Правосъдният министър Николай Найденов беше изслушан от мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) в Европейския парламент.

Участието беше предвидено да е съвместно с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който обаче не се яви, без да представи мотиви за отсъствието си, което беше отбелязано от европейските парламентаристи.

Министър Найденов представи последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от 52-ото Народно събрание, както и със създаването на нова антикорупционна комисия. Наблегна на усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им, както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора им на Висш съдебен съвет (ВСС) и предотвратяване на неправомерно влияние.

Депутатите от Групата бяха запознати и с промените, свързани с механизма за отговорност на главния прокурор, както и с предстоящото създаване на междуведомствен механизъм при изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.