ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ръководството на ВиК холдинга сменя шефа на борда ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23235706 www.24chasa.bg

Министър Николай Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в ЗСВ

616
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Николай Найденов

Правосъдният министър Николай Найденов беше изслушан от мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) в Европейския парламент. 

Участието беше предвидено да е съвместно с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който обаче не се яви, без да представи мотиви за отсъствието си, което беше отбелязано от европейските парламентаристи.

Министър Найденов представи последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от 52-ото Народно събрание, както и със създаването на нова антикорупционна комисия. Наблегна на усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им,  както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора им на Висш съдебен съвет (ВСС) и предотвратяване на неправомерно влияние.

Депутатите от Групата бяха запознати и с промените, свързани с механизма за отговорност на главния прокурор, както и с предстоящото създаване на междуведомствен механизъм при изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Николай Найденов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)