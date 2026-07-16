Ръководството на ВиК холдинга сменя шефа на борда на директорите на ВиК-Бургас

Инж. Златина Димитрова поема управлението на водното дружество до провеждането на конкурс

Ръководството на "Български ВиК холдинг" смени шефовете на ВиК-Бургас. Целта е повишаване на ефективността на предоставяните услуги за гражданите, съобщават от пресцентъра на ВиК холдинга.

Решението е взето и заради резултатите от работата на досегашното управление на водоснабдителното дружество. То е част от политиката на новото ръководство на холдинга за значително подобряване на дейността на дъщерните ВиК оператори. Ръководството не иска да толерира действия, които поставят под риск работата на оператора и ще работи с цел утвърждаване на принципите на прозрачност, законосъобразност, отчетност и оптимизирани управленските процеси, посочват от холдинга. Оттам са категорични, че при нужда ще съдействат изцяло на компетентните проверяващи и правоохранителни органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около дейността на ВиК-Бургас..

За нормализиране на работата му бе предложена промяна в борда на директорите на дъщерното дружество, като за изпълнителен директор бе предложена инж. Златина Димитрова. Тя е авършила „Хидромелиоративно строителство" в УАСГ и има експертиза в областта на инвеститорския контрол на обекти и устройствено планиране. Повече от 10 г. пък е работила като директор на дирекция "Устройство на територията" в община Карнобат.

Начело на Съвета на директорите остава Димитър Атанасов. Той пък е магистър по „Администрация и управление за системата за национална сигурност" от Бургаския свободен университет. Има опит по превенция на риска в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" – Бургас.

За член на борда е избран икономистът Николай Иванов, който има дългогодишен финансов и управленски опит в редица частни компании. Над 30 г. е работил в сферата на счетоводството и финансите.

В борда влиза и Яни Буланов, който е магистър по „Стопанско управление" от Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров". Работил е като консултант по европейска програма за повишаване на информираността за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион.

В състава на директорите влиза и инж. Гинка Добрева. Тя е завършила промишлена екология във Висшия химикотехнологичен институт в Бургас - днес Университет „проф. д-р Асен Златаров". Притежава експертиза в областта на екологията, ОВОС, екологичните оценки, биоразнообразие, защитени зони и защитени територии.

Документи за промяната са подадени в Агенция по вписвания и предстои вписване на промените в Търговски регистър.

Вкопани в земята допълнителни тръби за вода, които да заобикалят водомерите. Това е една от схемите, които се разследват от ГДБОП за източването на ВиК - Бургас.

Допълнителните тръби били в хотели. Имало и случаи на изключени водомери, както и други методи, за да не се плаща водата. Освен шефа на ВИК, има още няколко задържани. Смята се, че са участвали в схемите, освен това събирали такса "спокойствие" от неизрядни платци.

По време на акцията на антимафиотите днес бе задържан и областният лидер на ДПС там Христо Широков. Смята се, че по някакъв начин той е участвал във въпросните схеми, не се пояснява как.

Това е втори арест на Широков за 2 дни. Вчера той бе задържан за закана и побой и отведен в Кърджали, където бил сигналът. След пускането му го задържаха по разследването за далавери във ВиК - Бургас.

На 3 юли шефът на ВиК - Бургас и още десетима бяха арестувани при акция на ГДБОП в дружеството. На следващия ден бяха повдигнати обвинения на шефа на дружеството Цветан Мирчев и неговия служител Илчо Боев.

Обвинението срещу двамата е за нанасяне на щети в размер на 303 хил. евро на дружеството в качеството им на длъжностни лица. Става въпрос за възлагане на обществена поръчка на външна фирма за почистване на 70 дъждовни кладенеца на територията на Бургаска област. В хода на разследването било установено, че поръчката е фиктивно изпълнена като повечето от кладенците не са били почистени, но въпреки това на фирмата изпълнител било платено.

На 13 юли Мирчев беше пуснат под гаранция от 2000 евро, а Боев - под домашен арест.