Вот с машини за президент наесен, разписката пак ще е бюлетина (Обзор)

МВР се включва в проверките на софтуера

Ще падне ограничението за до 20 секции в страните извън ЕС

Шефът на ЦИК вече с разписани правомощия

Изцяло машинен вот ще има в секциите с над 300 избиратели наесен за президентския вот. Хартиената бюлетина отпада за около 70% от всички изборни секции в страната. За останалите малки секции техниката няма да е задължителна.

Тази промяна в Изборния кодекс бе приета на първо четене в парламента със 174 гласа “за”. Само 38 бяха “против” - ГЕРБ и “Възраждане”.

Идеята на “Прогресивна България” разписката отново да е бюлетина, а машините да спрат да са само принтери, среща подкрепа и от ПП и ДБ, а за второто четене се очаква гласове да дойдат и от “Възраждане”.

Най-силно запазването на хартиената бюлетина защитаваше ГЕРБ с аргумента, че на последните избори близо 50% от гласуващите - или над 1,7 млн. избиратели, я предпочетоха. ДПС е за отпадане на хартията, но иска нови машини за броене - по американски модел. И двете партии изразиха съмнения в сигурността на техниката.

Точно с търсене на повече контрол ПБ обясни включването на МВР в процеса по сертифициране на машините, а не само Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Удостоверяването ще е от тях и институтите за стандартизация и по метрология. “Смисълът е

да има повече органи за контрол,

а не само едно ведомство и подчинените към него. Да се вкарат специалисти и от МВР. Малцина са криптографите, които да го направят, за да гарантират, че няма да има злоупотреби”, обясни шефът на парламентарната група на ПГ Петър Витанов.

Четирите законопроекта, които ще бъдат обединени в един, предвиждат отпадане на ограничението за броя секции в чужбина. В началото на годината за страните извън ЕС бе наложен лимит от 20 секции извън тези в консулства, посолства и официални представителства. Всички без ГЕРБ и “Възраждане” искат ограничението да бъде премахнато.

Изискването за вот само в консулства и официални посолства е утвърдена практика в много страни в ЕС. Преди да се увеличават секциите в трети страни, е редно да видим за метод, който гарантира честността на изборите и независимото наблюдение, коментира Александър Иванов от ГЕРБ. И посочи, че

липсват видеофайлове от броенето в секциите зад граница,

докато благодарение на кадрите у нас може да бъдат уловени изборни нарушения.

ДПС защитиха дългогодишната си теза, че по този начин се ограничават правата на български граждани. И опитаха да прокарат цялостно отпадане на уседналостта за гласуване на местни и европейски избори, както и да има опция за агитация на чужд език, но без успех.

Зам.-шефът на “Възраждане” Цончо Ганев пък заподозря, че рестрикцията се вдига, за да дойдат 90 хил. допълнителни гласове от Турция за кандидата на Румен Радев за президент - толкова били гласували там на последния вот за държавен глава.

Спор породи съдбата на район “Чужбина”, чието действие вече многократно е отлагано. На последните избори българите зад граница трябваше да изпратят четирима депутати в парламента. ЦИК дори направи разпределение и

отряза 4 мандата от Велико Търново, Враца, Пловдив-град, и Шумен

С последните промени в началото на годината обаче район “Чужбина” бе отложен за 2028 г. А сега ПБ иска такъв въобще да няма. При обсъждането на текстовете в правната комисия шефката ѝ Янка Тянкова от ПБ посочи, че сега е трудно да се идентифицират избирателите зад граница и трябва време за дискусии как да се случи това.

“Промяната” и ДБ държат на район “Чужбина”. В Бургаско от около 360 хил. избиратели на последния вот са гласували около 170-180 хиляди и получават 14 мандата. В чужбина са гласували около 185 хиляди, а нямат нито един пряко избран от тях народен представител. Това дали е справедливо, попита Мирослав Иванов от ПП.

Хората на Румен Радев официално искат изясняване на правомощията на председателя на ЦИК, за да се предотвратят спорове около решенията му. Велислав Величков от ПП обаче предупреди, че покрай “нормалните правомощия на главата на един колективен орган се дава свръхроля на председателя да взема еднолични решения”.

В текстовете на управляващото мнозинство има и разпоредби за активиране на обучителното звено на ЦИК и правила как ще се инструктират членовете на комисии. За това представителите на ПБ в изборната комисия настояха при изслушването си при президента Илияна Йотова. Предвиден е и публичен регистър на лицата, преминали през обученията за членове на комисии.