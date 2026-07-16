Бюджетната комисия прие средствата за НЗОК за 2026 г. на второ четене

С няколко малки промени проектът се връща в пленарната зала за второ гласуване

Бюджетната комисия прие на второ четене проекта за бюджета на НЗОК за 2026 г. почти без промени въпреки предложенията и критиките на опозицията.

Единствената промяна в законопроекта е, че 36 монаси от Света гора ще бъдат здравноосигурени от държавата. Това решение беше прието с пълна подкрепа от членовете на комисията в контраст с дългите дебати по всички точки на законопроекта.

Бюджетът за Националната здравноосигурителна каса предвижда 8,5% повече средства от миналогодишния. Основните критики на опозицията остават около разпределението на средствата между лечението и профилактиката и липсата на реални реформи в системата.

5,25 млрд. евро е сумата, с която ще разполага Здравната каса до края на годината. Най-голям ръст в плащанията на касата е предвиден в разходите за лекарства - 10,5%. Тя ще плаща още с 4,4% повече за профилактика и превенция, такъв е процентът увеличение и за специализираната извънболнична помощ. Ръстът за денталните услуги е 8,5% спрямо миналата година, почти толкова е увеличението и за медико-диагностичната дейност, а вноските на гражданите за здравно осигуряване остават същите - 8% от заплатата. Законопроектът предстои да бъде гласуван на второ четене от парламента.

Една от основните новости в бюджета е разделянето на лекарствените разходи в отделни бюджетни групи, като за първи път се въвеждат самостоятелни бюджети за референтни и за генерични и биоподобни лекарствени продукти. Според Министерството на здравеопазването това ще осигури по-добра предвидимост и контрол върху разходите.

Опозицията излезе с остри критики срещу законопроекта за бюджет и внесе предложения за промени между първо и второ четене. Нито едно по-сериозно предложение обаче не беше прието. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова също не подкрепи предложенията.

ГЕРБ-СДС предложи увеличение на бюджета със 71,6 млн. евро, повече средства за хората с увреждания, денталната помощ, електронното здравеопазване и аптеките в труднодостъпните райони.

"Продължаваме промяната" настоя 45 млн. евро да бъдат пренасочени от болничната помощ към възнагражденията на медицинските специалисти, както и за въвеждане на минимални прагове за заплащане, обвързани със средната работна заплата.

От "Демократична България" също предложиха увеличение на извънболничната помощ, по-строг контрол върху цените на лекарствата и пълна публичност на плащанията на НЗОК.

ДПС настоява за още 90 млн. евро за доболничната помощ, а "Възраждане" предлага съкращаване на част от разходите и отпадане на финансирането за COVID ваксини.

Чрез предложения за промени в бюджета от "Продължаваме промяната" се опитаха да прокарат проект за обновяването на заплатите на медиците. Предложението е лекари без специализация и медицински сестри да получават 150% от средната заплата при липса на Колективен трудов договор. Комисията реши, че няма да допусне предложението, тъй като то подлежи на разглеждане от здравната комисия. По-рано днес обаче същото беше отхвърлено от нея, "за" гласуваха само акад. Николай Денков от ПП и Георги Георгиев от "Възраждане".