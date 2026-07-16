Лекарският съюз иска дебат за спирането на различните цени на лекарствата в болниците

Българският лекарски съюз настоява за дебат в Министерството на здравеопазването заради анонсираните днес от министър Катя Ивкова и "Прогресивна България" промени в 2 закона, с които да бъде сложен край на различните цени на лекарствата в болниците, които плаща НЗОК.

Това става ясно от позиция на БЛС, разпространена до медиите.

ПБ предлага частните болници също да провеждат обществени поръчки за лекарства, когато те се заплащат с публични средства от здравната каса. Целта на предложените промени в Закона за обществените поръчки и този за лекарствените продукти в хуманната медицина, е да се спрат злоупотребите и драстичните разлики в цените на едни и същи медикаменти в различните болници.

"Подкрепям предложенията на "Прогресивна България" за централизирано договаряне на цените на скъпите лекарства. Такава мярка ще доведе до една и съща цена за един и същи лекарствен продукт. Тези дисбаланси, които бяха установени преди няколко месеца, всъщност ще бъдат урегулирани по този законов път", категорична бе здравната министърка Катя Ивкова, която бе в парламента за заседанието на ресорната комисия в НС.

Ето и цялата позиция на БЛС:

На фона на поредицата от законодателни предложения, представяни като решение на проблемите с контрола, разходите и корупцията в здравеопазването, Българския лекарски съюз призовава за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни.

В последните седмици отново ставаме свидетели на демонизиране на системата на здравеопaзване и на работещите в нея с извеждане на преден план предимно на негативните тенденции, наблюдавани през годините. Във връзка с което парламентарно представени партии и обществени организации предлагат промени в редица закони в сферата на здравеопазването, с обещанието, че те ще оптимизират разходите, ще ограничат злоупотребите и ще повишат ефективността на системата.

Българският лекарски съюз категорично подкрепя всяка мярка, която реално повишава прозрачността, контрола и ефективността при разходването на публичните средства. Убедени сме, че решенията за промени в здравеопазването трябва да се основават на задълбочени анализи, финансова обосновка, оценка на въздействието и ясна прогноза за тяхната ефективност.

Затова настояваме Министерството на здравеопазването в най-кратък срок да организира кръгла маса, на която експертно да бъдат обсъдени всички предложения – както техните очаквани ползи и ефективност, а и възможните рискове и последици за пациентите, лечебните заведения и медицинските специалисти.

Обществото има нужда не от поредната серия популистки законодателни инициативи, а от устойчиви решения, основани на експертиза, данни и реален анализ. Само откритият професионален дебат може да гарантира, че промените в здравеопазването ще доведат до по-добър контрол, по-висока ефективност и по-качествено лечение с наличните към момента ресурси.

Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване.