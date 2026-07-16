Три тира са спрени от движение при спецакция на "Тракия", други 6 са неизправни

Три тежкотоварни камиона са спрени от движение при спецакция на магистрала "Тракия" в участъка, обслужван от Областната дирекция на МВР в Сливен.

При други шест са установени значителни технически неизправности при специализирана полицейска операция на автомагистрала „Тракия" в участъка, обслужван от Областната дирекция на МВР в Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

При проверките, започнали в 10:00 часа на 265-ия километър на автомагистралата, са инспектирани 47 тежкотоварни автомобила и техните водачи. При три полуремаркета е констатирано опасно състояние на гумите, поради което превозните средства са спрени от движение. За шест случая на значителни технически неизправности са наложени административни санкции.

С помощта на дрон са установени и двама водачи на товарни автомобили, извършили изпреварване в участък със забрана за тази маневра. Те са спрени и санкционирани. В района е въведено ограничение за изпреварване на товарни автомобили в часовия интервал от 7:00 до 19:00 часа.

По време на операцията са връчени 11 електронни фиша за превишена скорост и е съставен един акт за установяване на административно нарушение. Два от фишовете са платени на място чрез ПОС терминал, с какъвто са оборудвани служебните автомобили, съобщи БТА.

Специализираната операция се провежда по разпореждане на Главна дирекция „Национална полиция" с акцент върху контрола на товарните автомобили над 12 тона и техническата изправност на превозните средства. Проверяват се употребата на алкохол и наркотични вещества, редовността на документите, правоспособността на водачите, наличието на задължителна застраховка „Гражданска отговорност" и техническото състояние на автомобилите.

В акцията участват екипи на „Пътна полиция" и „Охранителна полиция" към ОДМВР – Сливен, съвместно със служители на областния отдел на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" в Сливен. Контролът се осъществява по метода на широкообхватния контрол.

В началото на седмицата при специализирана операция за пътна безопасност и контрол на тежкотоварните автомобили по автомагистрала „Тракия", главните и второстепенните пътища в областта бяха проверени 217 товарни автомобила.