34,6 години изкарваме в работа. А нидерландците - 10 години повече (Графика)

34,6 години е очакваната продължителност на трудовия живот в България. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г. Така страната ни се нарежда на последните места в Европейския съюз (ЕС) по този показател. Зад нас с малка разлика се нареждат Италия (33 г.) и Румъния (32,7 г.), а пред нас - Хърватия (35,1 г.) и Гърция (35,3 г.).

Средната продължителност на работния живот в ЕС е 37,5 години.

Очаквано най-дълги години се трудят в Северна Европа. Лидер обаче е Нидерландия - 44 г. е очакваната продължителност на трудовия живот. След нея се нареждат Швеция (43,4 г.) и Дания (42,6 г.). Челната петица се допълва от Естония - 41,5 г. и Ирландия (40,7 г.)

