ВАС потвърди конфликт на интереси при кмета на Горна Оряховица

Върховният административен съд потвърди днес решението на Административен съд – Велико Търново, уличавайки кметът на Горна Оряховица Николай Рашков в конфликт на интереси. Подписал договор с майка си за придобиване на общински имот, след спечелен търг при предишното управление на общината. "Запознат съм вече в детайли с това какво е конфликт на интереси. Когато заех длъжността и се консултирах с юристите в общината, те казаха, че няма никакви пречки, защото сделката е направена много преди аз да се кандидатирам за кмет. Тя приключи с окончателния подпис на този договор. Парадоксът е, че бях подписал договорите с името на Добромир Добрев, така бяха оформени и се наложи да ги коригират. Не съм доволен от решението, защото съм действал изцяло в интерес на общността си. Общината беше притисната от финансови проблеми и в тази връзка поисках оттегляне на делото, което водех против самото решение за обявяване на заповедта за търговете", са думите на Рашков, записани в протокола от заседанието на ВАС.

Ето какво написа във Фейсбук кметът по случая след излизане на решението:

"Съдът не е уважил моята жалба срещу решение на закритата впоследствие комисия КПК, определена като политическа бухалка. С решение от юни 2024 г. на тази несъществуваща днес комисия, ми бе наложена глоба за установен конфликт на интереси.

Причината е в мой подпис под договор, оформен в миналия мандат, по разпореждане на тогавашния Общински съвет и след заповед на самия предишен кмет Добромир Добрев.

Договорът е за продажбата на общински парцел при проведен явен търг.

Фактите:

Дарил съм своя собствена земя на Общината, като в миналия мандат дарението ми беше прието официално, с решение на ОбС.

Впоследствие обаче бившият кмет насрочи търг за продажба на моя имот – вече като общинска земя, при това, заедно с други съседни общински парцели.

Естествено, аз се явих на този търг. Наложи се да наддавам не само за собствената си земя, но и за другите 8 парцела, пуснати, според мен, неправомерно в обща тръжна процедура. Като юридическо лице, от името на тогавашната ми компания, спечелих търга с най-висока предложена цена и с 200 хиляди лв. над пазарната.

Реших да оспорвам проведената тръжна процедура по законов ред. Целта ми бе да се разделят различните парцели в отделни търгове. Това от една страна щеше да позволи на много повече хора да участват в по-малките търгове, от друга – няколко различни наддавания щяха да донесат повече приходи за Общината, а от трета – самият аз щях да мога да се боря единствено за парцела, който пряко граничи с моя собственост.

Докато се точеше оспорването на тръжната процедура, дойде предизборната кампания и аз спечелих кметските избори – за неприятна изненада на статуквото.

Встъпвайки в длъжност като кмет, заварих поредния касов разрив в общинската хазна. Знам, че това унизително положение се е повтаряло година след година, но все пак за мен беше шокиращо. Но това е друга тема.

📌 Буквално в първите дни на мандата, от съда дойде разпореждане: проведеният в миналия мандат търг да се финализира. Още нямах дори заместник-кметове, които да подпишат финалния договор, вместо мен. Тогава подобен казус изобщо нямаше да е възниквал, което е друго ярко свидетелство за цялата му нелепост.

Така или иначе, повярвах на тогавашните юристи в Общината, когато заявиха, че не е проблем да подпиша аз, тъй като фактическото разпореждане с имотите е на Общинския съвет, а заповедта, обявяваща победителя в търга (моята компания) е на бившия кмет Добрев.

Затова и бях спокоен да подпиша. Всъщност – дори бях радостен да подпиша. Защото веднага след това в общинската хазна постъпиха парите от продажбата, в размер на 613 000 лева. Плати ги победилата в търга моя бивша компания, управлявана вече от майка ми. Респективно, вторият подпис върху този финален договор бе нейният.

С така получените средства Общината бързо успя да покрие част от огромните задължения, които заварих при встъпването си в длъжност.

Това е историята.

Уличеният в конфликт на интереси кмет я определя като крайно несправедлива. И негодува, че съдът е счел, че по-голяма тежест има формалното нарушение на буквата на закона в самия документ, отколкото духът на закона, призван да брани обществения интерес.

Отново подчертава, че няма лична облага, а е изпълнил решение на общинския съвет, а продажбата е осъществена от назначената от тогавашния кмет комисия.

"Все така продължава да стърчи безспорният факт, че не е накърнен обществен интерес и дори Общината спечели много средства от парцела, който преди това аз лично ѝ дарих.

Така или иначе решението на съда е налице, заключението на бившата КПК остава в сила и аз чинно ще си платя наложената санкция от 5000 лв.", посочва Николай Рашков.

След решението Общинската избирателна комисия трябва да се събере и да реши прекратява ли мандата на Рашков предсрочно и отива ли Горна Оряховица на предсрочни избори.