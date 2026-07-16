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Туристическото министерство обсъди с БНТ, БНР и БТА идеи за представяне на регионите

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Министърът на туризма Илин Димитров и директорите на БНТ, БНР и БТА Милена Милотинова, Милен Митев и Кирил Вълчев СНИМКА: Министерство на туризма

Министърът на туризма Илин Димитров и директорите на БНТ, БНР и БТА Милена Милотинова, Милен Митев и Кирил Вълчев обсъдиха как да има по-широко представяне на туристическите възможности на 28-те области в страната.

"Във всяка област има места и преживявания, които заслужават да бъдат показани. Идеята е заедно с местните власти, туристическите организации и медиите да потърсим най-добрия начин да разкажем за тях", заяви министър Димитров.

Предаванията и репортажите ще бъдат свързани с празници на градовете, местни фестивали и други значими събития, чрез които да бъде представен и туристическите възможности по региони. Обсъдена бе и нуждата от общ календар, ясна периодичност и разпознаваема визия на материалите.

Шефовете на обществените медии заявиха, че инициативата може да има по-голям ефект, ако се определят общи цели и предварително се подберат темите, които отличават отделните области. Сред възможностите е част от най-интересните истории да достигат и до международна аудитория чрез партньорските им мрежи.

Целта е всяка област да бъде представена чрез своите най-разпознаваеми събития, места и традиции, така че повече хора да открият възможностите за пътуване в България през цялата година, съобщават от пресцентъра на туристическото министерство.

Министърът на туризма Илин Димитров и директорите на БНТ, БНР и БТА Милена Милотинова, Милен Митев и Кирил Вълчев СНИМКА: Министерство на туризма

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