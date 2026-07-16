“Мишлен” не каза “не” на София, но не одобри над 20 ресторанта: изключително вкусна храна, слабо обслужване (Обзор)

Проблем били и големите менюта - издават използване на замразени продукти

Общината с план за 18 месеца да превърне столицата в кулинарна дестинация, догодина чака инспекторите отново

Над 20 ресторанта в София са били посетени от инспектори от “Мишлен”, но нито един не е заслужил да влезе в най-престижния кулинарен справочник в света. Процедурата по оценка обаче продължава 4-5 г.

Това заяви шефът на общинското предприятие “Туризъм” Антон Пенев. Той напомни, че общината е сключила договор с “Мишлен” за одит на София, който е конфиденциален и не могат да се разкриват подробности.

“Докладите, до които имаме достъп, очертават динамично развиваща се кулинарна сцена, която има своите достойнства. Казаха ни, че имаме изключително вкусна храна, много добри шеф-готвачи, разнообразна кулинарна сцена през различните кухни, които са представени в столицата, включително вегетариански предложения. Локалните български вкусове се възприемат много лесно от чуждия посетител. Всичко това е предпоставка за динамично развиваща се кулинарна сцена”, обясни Пенев пред Нова тв. Шефът на общинското предприятие “Туризъм” Антон Пенев

В доклада се посочвали “дефицити” за по-високо ниво на обслужване, че трябва да се набляга повече на

налагането на българското вино и местната кухня като водещ елемент.

“Не всичко е насочено към ресторантьорите. Градската среда е много важен елемент. Това е част от преживяването на туристите. Заедно със Столичната община се опитваме да адресираме и тази бележка, която е свързана с някои подобрения в градската среда”, посочи Пенев и даде пример с графитите.

Преди дни обаче стана ясно, че докладът от инспекцията е бил представен пред ресторантьори и хотелиери. Шеф-готвачът Борис Петров обяви, че са констатирани не само слабости в обслужването, но и прекалено дълги и обемни менюта, които инспекторите определят като признак за използването на замразени продукти.

Като основен проблем е посочено и

сериозното разминаване между цените и качеството на услугата

Инспекторите отчели и липса на обучени сомелиери и персонал, които да представят винените листи и да разказват на гостите за местните производители.

Като резултат от препоръките на “Мишлен” общината вече обяви, че дава начало на амбициозна стратегия за 18 месеца, която да превърне столицата в разпознаваема кулинарна дестинация в Европа. Това ще стане чрез мерки за повишаване на качеството на обслужване, популяризиране на българските вина и местните продукти, подкрепа за независимите ресторанти и подобряване на градската среда, така че София да привлича повече туристи, които да остават по-дълго и да харчат повече.

“Искаме светът да опознае София през нашите очи - такава, каквато ние я виждаме всеки ден: пъстра, пулсираща от живот, а вече и убедително вкусна”, коментира кметът Васил Терзиев. И допълни, че гастрономията е неразделна част от преживяването в един град и може да се превърне в ключов фактор за развитието на туризма и местната икономика. Докладите на инспекторите посочват, че у нас има изключително вкусна храна, много добри шеф-готвачи, разнообразна кулинарна сцена през различните кухни.

Основен акцент в стратегията на общината е

вкарването на общ стандарт за обслужване

в ресторантите. Заведенията ще бъдат насърчавани да предлагат топло посрещане, професионално представяне на ястията и спокойна атмосфера, която да превръща храненето в запомнящо се преживяване.

Планът предвижда местните сортове да заемат по-видимо място във винените листи, като се насърчава предлагането им на чаша и по-доброто им представяне пред гостите. Ресторантите ще бъдат стимулирани да работят с кратки менюта, продукти с ясен произход и QR кодове, чрез които посетителите ще могат да научават повече за производителите и историята на съставките.

Стратегията поставя акцент и върху независимите ресторанти, които ще бъдат включени по-активно в туристическото представяне на София чрез платформата Visit Sofia. Предвиждат се и менторски програми, в които утвърдени шеф-готвачи ще работят с млади професионалисти, за да подпомогнат развитието и задържането на кадри в сектора. Част от плана са и мерки за устойчиво развитие - насърчаване на локалното снабдяване, екологични практики, почистване на графити, подобряване на пешеходните пространства и разширяване на информацията на английски език.

Изпълнението на плана

ще се координира от кулинарен съвет,

който включва представители на общината и бранша. Съветът ще заседава на 3 месеца, за да следи изпълнението на плана, да решава възникнали казуси и да гарантира, че инерцията на проекта ще се запази в дългосрочен план.

Очаква се догодина инспекторите на “Мишлен” да посетят отново столицата.

Шеф Иван Манчев Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Шеф Манчев: Докладът не е повод за разочарование, а насока

Докладът на инспекторите от най-престижния кулинарен справочник в света е препоръчителен и дава насоки на ресторантьорите как да се подобрят. Това обясни шеф-готвачът и тв водещ Иван Манчев пред “24 часа”. По думите му поканата на Столичната община към “Мишлен” е огромна стъпка в развитието на държавата като кулинарна дестинация.

Шеф Манчев обясни, че инспекторите могат да проверяват ресторантите у нас по всяко време, когато поискат, щом вече е подадена молба за кандидатстване.

“Всичко това, което “Мишлен” ни дава като информация, е отражение на нас, на нашата работа. Това означава, че има накъде да работим”, каза шеф Манчев.

По думите му присъствието на инспекторите трябва да бъде възприето като ценна обратна връзка и дългосрочен процес, а не като повод за разочарование. Успехът да има ресторант, който да получи престижна звезда, обаче не зависи само от сектора, а от общите усилия за подобряване на инфраструктурата и икономическата среда.

“Ресторантът със звезда “Мишлен” изисква високо качество на продукта, на сервиране, на производство. Но дори и да имаме най-добрите готвачи и най-добрите ресторанти, трябва да има и потребител, който да може да си го позволи. Защото това е скъпа услуга”, обясни още шеф Манчев.

Догодина отново ще има нов одит на инспекторите. “Държавата трябва да стане партньор в бизнеса, ако искаме да станем кулинарна дестинация”, допълни Манчев.