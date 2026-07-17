МВР намира по-лесно чистачки, готвачи и монтьори, отколкото полицаи за улицата (Графика)

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10,6% са незаетите щатове за униформени, пожарникари, криминалисти и администрация за работа с граждани

Най-много служители се търсят в областите Разград, София-град, дирекциите по морето и в Североизточна България

4602 са незаетите работни места в МВР за униформени, пожарникари, криминалисти, разследващи и хора в администрацията. Това са 10,6% от общо 39 134 служители.

В същото време едва 3% - 227 души, е незаетият щат за чистачи, готвачи, куриери и други, които нямат полицейски правомощия, показват данни от Закона за държавния бюджет.

Това означава, че МВР намира по-лесно хора за работа по поддържащи дейности, отколкото полицаи за улицата и хора, които обслужват граждани.

Числата за общия щат са от анализ на фондация “Общество и сигурнос” с данни, получени по Закона за достъп до обществена информация.

Данните на фондацията са към края на април и разкриват кадровата картина във вътрешното министерство.

Свободните щатове в МВР са въпреки конкурсите, които се обявяват периодично, и увеличението на заплатите с 50% с бюджета за 2025 г. С него

най-ниската заплата за полицай или пожарникар е

около 1500 евро без добавките, които се полагат на служителите на МВР.

Според директора на фондацията Радостина Якимова тези числа са за служителите по Закона за МВР и Закона за държавния служител, без тези, които са заети по трудови договори.

По Кодекса на труда в МВР се наемат служители като куриери и готвачи. Според данни от Закона за държавния бюджет това са 7824 души, като незаетият щат при тях е 227.

Освен това

7 хиляди души в МВР са пенсионери, а 4 хиляди са с решения на ТЕЛК

за намалена трудоспособност, стана ясно от дебат във вътрешната комисия в парламента в четвъртък, когато се гледаше предложението за промени в Закона за МВР.

Депутатите, които са бивши служители на вътрешното министерство, посочиха, че ако пенсионерите в МВР бъдат освободени, ще има сериозни кадрови проблеми, а новите кандидати често имат нужда от допълнително обучение.

Те не подкрепиха предложение за промяна в Закона за МВР, с което 20-те заплати при пенсиониране се намаляват на 10, а министърът да освободи всички пенсионери в системата.

От началото на годината до края на април са назначени 701 души, а напусналите са 620. От фондацията изчисляват, че с този темп свободните щатове ще се запълнят за 4 г.

“Всяка незапълнена позиция е риск за всички”, отбелязват “Общество и сигурност”.

От напусналите 192-ма са го направили по собствено желание, 152-ма са навършили пределната възраст за служба в МВР, 33-ма са починали, 15 са уволнени дисциплинарно. Останалите 207 са били заети по Кодекса на труда.

"Всеки трети служител, напуснал МВР, е направил това доброволно. 69 лица са с висше образование и 123 са сержанти. Най-много са от Гранична полиция - 34 случая, СДВР – 19, ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” - 25.

Доброволните напускания отразяват пряко нивото на удовлетвореност – заплащане, условия, кариерна перспектива", казват от фондация "Общество и сигурност" в анализа си.

Най-много хора се търсят в Главна дирекция “Гранична полиция”. Там незаетите щатове са 1003, а само за първите 4 месеца на 2026 г. са назначени 389 души.

На второ място от структурите на вътрешното министерство е Столичната дирекция на вътрешните работи. Там служат 3638 души, а незаетите места са 646, или 15,1%. За 4 месеца са назначени само 33-ма нови. От тях обаче едва 4-ма са полицаи, а останалите 29 са помощен персонал по Кодекса на труда.

От областните дирекции в страната най-зле е положението в Разград с 16,7% незаети щатове, следвана от Хасково с 15,3. В Кюстендил и областта например недокомплектът е само 5,3%, а в Пазарджик - 5,5.

Обобщените данни сочат, че сред най-оголените областни дирекции на МВР са тези по морето - Варна, Бургас и Добрич, както и в Североизточна България - Видин и Монтана - между 12 и 14% незаети щатове за полицаи и пожарникари.

Въпреки недокомплекта

конкурсите в МВР не се обявяват масово,

показа проверка на “24 часа”.

През юли например има само един конкурс - за заместник-ректор на Академията на МВР. Тази длъжност обаче е по Кодекса на труда.

7 са конкурсите за назначаване на държавна служба през юни. Търсят се 5-има униформени полицаи във Варна при непопълнени 176 щата, 2-ма в Националния институт по криминалистика, 3-ма криминалисти за районните управления в Банско, Петрич и Разлог, 2-ма инспектори в дирекция “Миграция” и 1 дознател в Хасково. През месец май например конкурси за постъпване на работа в МВР не са обявявани.

При зачестилите катастрофи напоследък отново се постави темата за малкото полицаи, които да следят за нарушители на пътя. От МВР обявиха, че ще извадят целия състав с патрули и цивилни автомобили, които да следят трафика. Въпреки това обаче инцидентите от началото на годината са колкото и за същия период през миналата, а загиналите са с 22-ма повече. Освен това през лятото стотици полицаи от страната се командироват по морето, където традиционно има недостиг на униформени.