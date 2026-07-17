8 месеца след като се снима с вдигнат среден пръст след катастрофа, младеж прави гонка в София

19-годишният шофьор ще плати 1500 евро, остава и без книжка за година

Само 8 месеца след като се заби в стълб в центъра на София с мощен мерцедес, 19-годишен младеж бе хванат да се състезава с негов приятел. При това с нова луксозна кола от същата марка, тъй като първата била отвъд поправяне след катастрофата от ноември 2025 г. Тогава шофьорът - Нидал Мохамад, се снима с потрошения автомобил и показваше среден пръст.

При новата си проява Мохамад бил хванат, докато с негов приятел си спретвали гонка на бул. “Ломско шосе”. Нелегалното състезание било около 23 часа на 14 юли. Хора в района обаче ги видели и подали сигнал до полицията. Така катаджии отишли и глобили младежите.

Двамата са с взети книжки за по година, колите им са спрени от движение за по 3 месеца, регистрационните им табели са свалени, а младежите ще платят и по 1500 евро глоба.

Мохамад е бил глобен и при първото си провинение от 19 ноември м.г. Тогава той карал тунингована кола - Mercedes C 63 AMG S PERFORMANCE с мощност 700 конски сили. Движел се по бул. “Тодор Александров” в района на бившето кино “Арена”, когато се забил в стълб. Тогава времето било дъждовно, предполага се, че заради високата скорост младежът загубил контрол над мощния автомобил. За щастие, колата се забила в стълба не от страната на шофьора, а на пасажера. Мохамад бил сам в автомобила. Той се снима с вдигнат среден пръст след катастрофата.

В социалните мрежи първо отрече да е карал. След разразило се обществено недоволство младежът публикува извинение. “Да, снимката със средния пръст не беше правилният избор. Не е била зряла. Но ако сме честни - кой на тази възраст винаги е правил само правилните избори?

Грешките на 19 са част от порастването. И понякога се учим най-бързо, когато минем през нещо истински страшно. А аз съм бил на косъм от смъртта. И въпреки всичко никой не е пострадал. Това само по себе си е огромен късмет. И шанс. Шанс за промяна, за осъзнаване”, написа тогава Мохамад. За катастрофата той бил глобен. А седмица след нея пусна мерцедеса за продажба на части. Търсеше 25 000 лева. Не е ясно дали е успял да продаде автомобила.

Глоба като новата на Мохамад ще плати и шофьор, който дрифтил в Карлово. Около 18,45 часа на 19 август м. г. двама водачи изчаквали на кръговото кръстовище на бул. “Освобождение”, за да осигурят пътя на идващо с предимство беемве. Неговият шофьор навлязъл в кръговото с висока скорост, продължил да ускорява и започнал да завива наляво. От гумите се вдигнал пушек, колата се завъртяла първо надясно, а след това наляво и се ударила в страничния бордюр на излизане от кръстовището до автобусната спирка. След това отскочила и се блъснала в терасата на жилище на първия етаж на близкия блок. После беемвето помело и паркирана под терасата друга кола.

Очевидци подали сигнал и така се стигнало до съставянето на наказателното постановление за дрифт. Глобата е като за гонка. Шофьорът на беемвето го обжалвал и посочил като причина за необичайните маневри спукана гума. Състав на Районния съд в Карлово не приема тази версия и потвърждава акта. Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред Административния съд в Пловдив.

Да жали постоянния си арест, но пред Софийския градски съд, може да опита и Камен Добрев. В понеделник на метри от МВР той причини верижна катастрофа, докато караше с 3,59 промила алкохол в кръвта. Пред Добрев имало 2 коли, които били спрели на пешеходна пътека. 28-годишният мъж ги ударил, за щастие, инцидентът се размина без сериозно пострадали. След катастрофата Добрев повърна, наложило се да го изнесат с носилка заради алкохолното опиянение. В съда мъжът каза, че съжалява и постъпката му няма да се повтори. Магистратите го оставиха в ареста.