Спор в парламента: движи ли Радев политиката ни за Украйна по две писти (Обзор)

Ден след като премиерът обяви в Париж, че България няма да е част от Коалицията на желаещите, външният ни министър бе в Киев, където се прие декларация, с която се признава нейната важна роля

"Политическа шизофрения", скочиха от ГЕРБ и "Промяната"

По две писти ли движи външната политика спрямо Украйна българското правителство? Тази тема разпали партиите в парламента в четвъртък, след като кабинетът на Румен Радев продължава да излъчва противоречиви сигнали и само в рамките на седмица предприе противоречащи си действия спрямо Киев.

Само ден след като премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма да участва в Коалицията на желаещите (която координира военната помощ за Украйна), външният министър Велислава Петрова участва в срещата на върха “Украйна - Югоизточна Европа”. В Киев бе приета декларация, с която се признава важната роля на тази коалиция и се изразява готовност да се засили участието на страната ни в работата ѝ.

Разминаване в позициите имаше и миналата седмица. На Срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли Радев съобщи, че България ще подкрепя Украйна финансово според възможностите си. На заседанието на Министерския съвет в София на следващия ден обаче обясни, че тази година такива възможности няма.

В декларацията от Киев от 15 юли не само се осъжда руската агресия,

но и страните, които я подкрепят, се ангажират да продължат политическата, военната, финансовата и свързаната със сигурността подкрепа за Украйна, да засилят натиска върху Русия и да съдействат за възстановяването на разрушената от войната страна.

Министър Петрова не е подписвала декларацията,

обявиха от Външно министерство в съобщение до избрани медии, сред които и БТА.

Според информацията на сайта на украинското МВнР, където е публикуван текстът на декларацията, България е сред страните, които препотвърждават позициите си. Другите са Албания, Хърватия, Гърция, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Словения, а потвърждаването е направено в присъствието на шефката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Премиерът Румен Радев бе сред гостите на тържествения парад по случай Деня на Бастилията в Париж. СНИМКА:МС

Цялото разминаване в позициите на представителите на българското правителство бе определено от опозицията като “политическа шизофрения” и се превърна в темата на деня в парламента в четвъртък.

Днес се чудим на коя роля на Радев да вярваме - на евроскептика, който каза, че ще налага вето на санкциите и ни извади от Коалицията на желаещите, защото не подкрепя политиката и философията ѝ, или на Румен Радев и неговото проевропейско правителство, попита бившият външен министър от кабинета “Желязков” Георг Георгиев.

“Тази тежка политическа шизофрения прераства в международна, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница”, каза Георгиев. И предупреди, че двойствената игра на правителството е опасна.

Той обяви, че партньорите вече не гледат сериозно на страната ни, а причината за това е именно “раздвоението” на кабинета “Радев”: “Едно казваме на българската аудитория, друго вършим в чужбина, трето артикулираме пред партньорите”.

Георгиев обясни, че подписаната от Велислава Петрова Киевска декларация иска засилване на санкциите, на НАТО и признава ролята на Коалицията на желаещите като инструмент за постигане на устойчив мир.

Няма държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави точно обратното, възмути се и бившият премиер Николай Денков от ПП, който също определи поведението на правителството като “политическа шизофрения”.

Той напомни и името, с което първоначално партията на Слави Трифонов “Има такъв народ” изгря на политическата сцена - “Няма такава държава”. “Румен Радев обича кадрите на ИТН, назначава ги в своя кабинет”, допълни Денков, визирайки външния министър Велислава Петрова, която бе сред предложенията на Слави за министри още през 2021 г. и бе спрягана за различни сфери на управлението.

Опит да се експлоатира русофилският вот за президентските избори видя пък зад промяната на позицията на правителството Ивайло Мирчев от ДБ. А според Костадин Костадинов от “Възраждане” лупингите на Радев са доказателство за политиката на двуличие, която води.

Колизия в позицията на Радев от Париж и подкрепата на декларацията в Киев няма, категоричен бе обаче шефът на депутатите на “Прогресивна България” Петър Витанов. Той дори заяви, че

целта на посещението на външната министърка били енергийни преговори

И обясни, че те са част от по-широкия контекст на развитието на партньорството и с Турция, както и заради необходимостта на Киев от запълването на украинските газови хранилища - най-големите в Европа.

Витанов допълни, че декларацията е политически, а не юридически документ и “няма правно обвързващ характер”.

“Не смятаме да даваме пари на Украйна, въпреки че в декларацията е записана военна и финансова подкрепа”, коментира пък шефът на земеделската комисия в НС Явор Гечев пред Нова тв.

“България потвърди мястото си в европейското семейство, но е внесла здрав разум у съюзниците след отказа да бъде част от “неформалната Коалиция на желаещите”, която не бива да се бърка с ЕС или с НАТО”, написа във фейсбук и вицепремиерът Иво Христов, който бе в Париж заедно с Радев.

“Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията”, категоричен бе премиерът от френската столица във вторник.

Позицията му по-късно бе подкрепена и от военния министър Димитър Стоянов, който коментира, че

за участие в коалицията може да се говори, когато в Украйна бъде постигнат траен мир

След обвинения от Ивайло Мирчев, че по този начин Радев прави “геополитически завой на Изток” Стоянов подчерта, че България не е сменила курса на своята политика и продължава да гледа на запад. И напомни, че по времето на служебното правителство през 2022 г. България се присъедини към инициативата Sky Shield за противоракетна отбрана и вече инициативите стават “прекалено много с една и съща насоченост”.