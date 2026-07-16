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Освободиха лидера на ДПС-Бургас, разпитвали го само като свидетел

Димчо Райков

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Христо Широков

Областният лидер на ДПС Христо Широков и директора на ВиК – Бургас Цветан Мирчев са освободени от ареста, съобщиха запознати.

Широков е бил разпитан само като свидетел, казаха от ДПС.

Лидерът на движението бе арестуван в сряда, но  нямаше официално съобщение за причините, довели до задържането му. Слуховете го свързваха със започнало разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас.

В сряда ГДБОП изведе за разпит и шефа на ВиК Цветан Мирчев, но се оказа, че и той е освободен.

Междувременно от областната структура на ДПС излязоха с офиицално становище по повод случилото се с председателя им.

"Когато спрямо обществена фигура са предприети толкова мащабни процесуални действия, широко отразени пред цялото общество, съществува и задължение обществото да бъде информирано за техния резултат. След като задържането беше публично, публичен трябва да бъде и фактът, че Христо Широков е освободен и че спрямо него няма повдигнато обвинение",, заявиха от движението. И намекнаха, че ареста на шефа им ще сезират "компетентните национални и международни съдилища".

Христо Широков

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