Условна присъда за 24-годишен от София, прекарвал мигранти

Една година условна присъда за 24-годишен софиянец, обвинен в прекарване на група от 36 мигранти. Споразумението е сключено между Окръжната прокуратура в Русе и обвинения М. П. А. и одобрено от Окръжния съд в Монтана. Изпълнението на присъдата е отложено с 3 години изпитателен срок.

Младежът е подпомогнал през страната нелегално да бъдат прекарани 36 мигранти - 9 от Египет и 27 от Сирия. От тях 5 са малолетни и 6 - непълнолетни.

М. П. А. е с две обвинения. Едното че от май 2023 до септември 2024 г. е бил част от организирана група от шестима, които се занимавали с трафик на мигранти.

Второто обвинение е за това, че на 11 септември 2024 г. в компанията на още петима превозили незаконно мигранти по пътя Враца - Видин. Мигрантите били в ремарке на камион.

Пред съда 24-годишния М. П. А. – със средно образование, работещ, неосъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно е подписал постигнатото споразумение и поиска същото да бъде одобрено от съда.

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.