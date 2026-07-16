Иззеха аудито на младеж, спипан да шофира пиян в Първомай

Книжката му се взима за 2 години, отнесъл е и условна присъда

Конфискуваха аудито на 18-годишен младеж, заловен да кара пиян из улиците на Първомай. Освен това, той се е сдобил и с условна присъда от 12 месеца с изпитателен срок от 3 години. Свидетелството му за управление на МПС се отнема за 24 месеца. Наложена му е и глоба от 600 евро.

На 21 декември м.г. той бил спрян за проверка от органите на реда с колата си ауди модел "А3". Тествали го за употреба на алкохол и дрегерът отчел наличието на 2,07 промила. След това бил арестуван за срок до 24 часа.

6 месеца по-късно, изправен пред Районния съд в Първомай, младежът признал вината си и се споразумял с прокуратурата. Разноските по делото също са за сметка на вече 19-годишния младеж. Те са на стойност 607,88 евро.