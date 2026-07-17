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Детското отделение на болницата в Ямбол е пред затваряне заради недостиг на кадри.

Според изпълнителният директор на МБАЛ "Свети Панталеймон" д-р Панайот Диманов проблемът е в цяла България при специалността педиатрия.

"Ние от няколко години правим всичко възможно за кадровото обезпечаване на отделението с лекари и сестри, но въпреки това годините минават – някои от тях се пенсионираха, други пожелаха да отидат да работят в доболнична помощ. Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, за Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам къде тежките случаи ще бъдат обслужени", каза той пред БНТ.

Д-р Диманов каза, че за да привлече кадри болницата осигурява добро заплащане и заплащане на квартири, ако се наложи.

"Лошото е, че вече и заплащането не вълнува много колегите. Те предпочитат доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма тежки случаи и така малко по-малко лекарите в детските отделения намаляват", обясни той.

По думите му, ако не успеят да осигурят кадри в педиатрията, положението в областта ще стане много сложно.

"Не виждам тежките случаи къде ще бъдат обслужвани. Доболнична помощ работи предимно до обяд и след това всички минават през Спешно отделение", каза д-р Диманов.