Таксиметровият шофьор, снимал заспало момиче, още качва клипове в TikTok

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Таксиметровият шофьор, който снима заспало 21-годишно момиче и го пусна в TikTok, пуска нови видеа, съобщи Нова телевизия. Институциите обещаха да го свалят и да направят проверка, която явно им отнема доста време.

"Минаха 2 седмици откакто пуснаха репортаж за мен по Нова телевизия. Не разбрах само каква е тази настървеност към мен. От 15 минути пуснаха само секунди", казва шофьорът в новото си видео.

В момента се прехвърля топката от ГДБОП и прокуратурата. Едва месеци след инцидента момичето е викнато на разпит от 7-о РПУ.

Момичето се е забавлявало с приятелки, след което е тръгнало да се прибира.

Младата жена е заспала на задната седалка на колата, вероятно заради изпития алкохол. Телефонът ѝ е изключен, a няма и пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.

Шофьорът е Петър Караиванов, който се изявява и като тиктокър. Има над 25 хиляди последователи и над 600 хиляди харесвания.

Същият шофьор преди 7 години оставя баба и внуче в нищото, след като им се ядосал.