1500 акта за необосновано повишение на цените са издали НАП от началото на 2026 г.

1500 акта за необосновано повишение на цените са издали инспекторите на НАП от началото на тази година. Наказателните постановления по тях са около 800 на стойност на 1,7 млн. евро. Това съобщи пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в Националната агенция за приходите (НАП), пише БТА.

За последните два дни в Пловдив, основно в "Капана", са проверени 36 заведения. Установени са 10 нарушения към този момент, най-често за неиздаване на касови бележки и разлика в касовата наличност.

Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70.

По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Днес е "запечатана" и известна дискотека, която се намира на южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките на една година.

Инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП проверяват за спазването на данъчно-осигурителното законодателство, спазване на Закона за въвеждане на еврото. Изискани са и документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да се сравнят цените с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти, или преди първи януари тази година. Ако има увеличение, всички търговци трябва да представят документация в петдневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение, дали е икономически обосновано. Анна Митова каза още, че се проверява издават ли се касови бележки и се правят контролни покупки с таен клиент. Ако се установи, че няма касови бележки, се издава акт.