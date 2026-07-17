Куче нахапа 16-годишно момиче и уби домашния ѝ любимец в Нови Искър

Куче излезе от двор в Нови Искър, нахапа 16-годишно момиче и уби кучето ѝ. Инцидентът праща Божидара в болница, а кученцето ѝ умира по-късно във ветеринарна клиника.

Тя разхождала домашния си любимец по въпросната улица, когато забелязала кучето в един от дворовете.

„Мислех, че няма да излезе и просто тръгнах да пресичам, да се отдалеча така от самия двор", разказва Божидара пред Нова тв и допълва, че в момента, в който слязла от тротоара, видяла животното да идва зад нея, след като изскочило през оградата.

По думите ѝ става въпрос за питбул.

„То дойде и започна да дави моето куче, а аз оттам започнах да викам и да крещя, и започнах да удрям самия питбул", спомня си момичето.

Съседите в квартала са реагирали веднага. Една от съседките Дафина се притекла на помощ и заварила Божидара и малкото ѝ кученце в кръв. Другото куче вече било прибрано.

Дафина разказа, че шофьорка на такси започнала да свири с клаксона и така изплашила голямото куче. Собственичката му не била там, но на място била свекърва ѝ, която според свидетели помогнала да почистят раните на момичето и кучето.

Майката на пострадалото момиче, Горянка Николова, сподели през сълзи, че семейното куче е починало. След инцидента го откарали веднага във ветеринарна клиника, където лекарите се опитали да помогнат и го свалили за операция. На следващия ден са се обадили да съобщят, че е починало.

Божидара е нахапана по ръката и крака. Веднага след случая собственикът се свързал с нея, за да изрази съжаление, на което тя отвърнала:

„Обясних му, че това са кучета, които са убийци, че това не трябва да се гледа в къщи".