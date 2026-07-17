Ново училищно спортно игрище изграждат в Павликени

Комбинирано спортно игрище с трибуни ще бъде изградено в двора на ОУ „Св. Климент Охридски" в Павликени. Първа копка на обекта направиха кметът инж. Емануил Манолов, директорът на училището Рени Велкова и управителят на строителната фирма Петър Василев.

В рамките на проекта ще бъде изградена нова площадка с настилка от изкуствена трева за футбол на малки вратички и волейбол. Тя ще бъде разположена върху съществуващата тревна площ в училищния двор.

Игрището за футбол на малки вратички ще отговаря изцяло на изискванията на международните стандарти.

Новопроектираната площадка за игра ще бъде оградена с предпазна мрежа и ще бъде осигурена достъпна среда. По протежение на игрището ще бъде изградена зона с настилка от бетонови павета, която ще служи за разполагане на трибуни с общ капацитет от 72 места. Така съоръжението ще позволява едновременно провеждането на училищни занимания по спорт от няколко класа или за резервни състезатели и публика при провеждането на спортни турнири и състезания.

„Изграждането на ново спортно игрище е още една добра промяна за Вашето училище. След като вече изцяло е обновена сградата, след като бяха открити и модерни STEM кабинети, дойде времето да започнем изграждането на комбинирано спортно игрище с трибуни", каза кметът инж. Манолов. Той посочи, че вече 15 години Община Павликени изпълнява проекти с финансиране от проект „Красива България", чрез които са обновени дворовете на всички детски градини и училища в Павликени.

Общата стойност на проекта е 160 756 евро, от които 65 596 евро са от проект „Красива България", и 91 160 евро са съфинансиране от Община Павликени. Срокът за изпълнение е три месеца.

В строителството ще бъдат създадени нови работни места, тъй като 35 % от хората ще бъдат наети от Дирекция „Бюро по труда" – Павликени.