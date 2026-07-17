Президентът Илияна Йотова пристигна в Бургас за учението "Бриз 2026"

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Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова пристигна в Бургас за Деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026".

Президентът Йотова беше посрещната с почести на Морска гара, където прие строя на почетния караул. След това тя се качи на борда на фрегата „Дръзки", откъдето ще наблюдава изпълнението на задачи в морски операции в отговор на кризи.

Демонстрациите ще се проведат в Бургаския залив. Участниците в учението „Бриз 2026" ще покажат реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаки на въздушен противник, атака на подводница и др., пише БТА.

На борда на „Дръзки" заедно с държавния глава се качиха заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, областният управител на Бургас Дико Диков, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" старши комисар Антон Златанов.

Междувременно от Община Бургас предупредиха, че се очаква задимяване край бургаското пристанище заради използването на димки при отработването на действия за гасене на пожар на търговски кораб.

В „Бриз 2026" участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция и Франция, както и представители на Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военната академия „Г. С. Раковски", Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" и корабите от Противоминната група в Черно море.

Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море в отговор на криза и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.