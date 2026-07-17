Ваня Стефанова награди служители на ФБР, Сикрет сървис и Департамента по правосъдие на САЩ

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова отличи служители на американските правоохранителни агенции Сикрет сървис и ФБР, както и представители на Департамента по правосъдието и на посолството на Съединените американски щати в София, съобщиха от следствието.

Наградите са израз на признанието за техния принос към развитието на професионалното сътрудничество между Прокуратурата на Република България и партньорските институции на САЩ.

Отличията са присъдени за оказаното съществено съдействие и експертна подкрепа при разследването на досъдебни производства с висока фактическа и правна сложност. Признание е изразено и за съвместните обучения, които са допринесли за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка, организирана и трансгранична престъпност.

От Прокуратурата посочват, че сътрудничеството с американските правоохранителни агенции и дипломатическите представители на САЩ продължава да допринася за повишаване на ефективността на наказателното преследване и за укрепването на институционалния капацитет в противодействието на престъпността.