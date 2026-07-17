Пипнаха дилър на дрога в Горна Оряховица

Полицаите от Горна Оряховица задържаха дилър на наркотични вещества. Вчера около 18 ч. в района на бившия кооперативен пазар в града е предприета проверка на 34-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан, с множество съдебни и криминални регистрации. В него са намерени и иззети 2 глави от марихуана. При последвала проверка в избено помещение на обитавано от него жилище са установени още два плика със същото вещество и две електронни везни. Общото количество на иззетата дрога възлиза на 185 грама. 34-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по документиране на престъпната му дейност продължава, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

По същото време при обход в кв. «Чолаковци» във Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен търновец. В колата имало и трима пътници от областния град. В краката на единия от пътниците е намерена саморъчно свита цигара, съдържаща растителна маса, за която се предполага, че съдържа наркотичен чай. По случая е образувана преписка.