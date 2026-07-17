Премиерът: Зеленски 3 пъти ме кани настойчиво за празника на Украйна, пратих външния министър

Няма да задушаваме икономиката и няма да ощетяваме работещите, няма да замразяваме пенсиите, ще намаляваме дефицита", добави Радев

Пламен Тончев си подаде оставката като председател на ДАНС, защото не се поддаде на натиска службата да се използва като бухалка, каза той

Ние поискахме неща от Турция, не те от нас - ние предложихме на Турция едно изключително взаимноизгодно сътрудничество

Външната министърка Велислава Петрова е била в Киев за празника на Украйна, а не да подписва декларация. Продължила е "интересни разговори" по важни за България теми, започнати от премиера Румен Радев - в областта на енергетиката и икономиката.

Това обясни в парламентарните кулоари министър-председателят Радев минути след като се включи в парламентарния контрол. Той добави, че Петрова е разговаряла и с "Нафтогаз", в което има "голям потенциал".

"Няма никакви противоречия по отношение на войната в Украйна, нито тя е поспивала тази декларация. Няма подпис на г-жа Петрова, тя бе поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украйна, питайте домакините", настоя Радев.

Президентът Зелеленски 3 пъти ме покани много настойчиво, аз нямах възможност да отида, затова външният министър бе там, добави след това той.

През последните дни има спеколация сложила ли е външната министърка Велислава Петрова подпис под декларация, която де факто дава зелена светлина за военна и финансова подкрепа за Украйна. Тя бе в Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Ден преди това обаче премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Това е неформална група, която трябва да координира военната подкрепа за Украйна и да планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

А на въпрос какво точно е договорено, премиерът се върна към срещата си в Анкара, която проведе с Влодимир Зеленски по негова инициатива, там е бил и директорът на "Нафтогаз". Има "огромно настояване и желание на Украйна за внос на големи количества природен газ - те искат да запълнят хранилищата си газ и виждат България като много важен партньор, каза Радев.

"Българската позиция заявих и в Брюксел, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но няма да предоставя и не предоставя оръжия и финансови ресурси. Това е ясно. В същото време продължаваме там, където считаме, че е удачно да развиваме нашите отношения с Украйна", настоя премиерът.

Тъй като в украинската декларация се говори за ангажименти, свързани със защитата на военно-въздушното пространство, Радев отбеляза, че България е от първите държави, които още през октомври 2022 г. се е присъединила към European Sky field. "Ние сме активна част от нея (инициативата за въздушна охрана - б.р.). Инициативи много, но решенията се взимат на друго място - в ЕС, в НАТО. Ние сме активна част в тази инициатива, както и сме акт част в противо минната част в Черно море с Румъния и Турция", подчерта лидерът на "Прогресивна България".

Той не отговори еднозначно и кого вижда като победител в конфликта между Украйна и Русия. "Аз не виждам победител в таи война. Това ежнай-притеснителното - преди години казах, че ще разшири своя пространствен обхват", каза Радев като отбеляза, че вече има удари на 2500 км. във вътрешността. Не създава ли тревога тази ескалация, попита той. И напомни аварията на АЕЦ Чернобил, която се отрази на хиляди хора. "Ежедневно има новини за атаки по ядрени централи, расте ескалацията. Може да станем свидетели, не го пожелавам, но на тактически ядрен удар. Отговорете си на въпроса до какво води това", каза той.

"Най-важното е, че бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата, стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много", каза премиерът. И предупреди - и в бюджет 2027 все още ще изплащаме сключени, но неразплатени договори за капиталови разходи. Няма да задушаваме икономиката и няма да ощетяваме работещите, няма да замразяваме пенсиите, ще намаляваме дефицита", добави той.

Според него не е вярно, че има замразяване на социални разходи - има увеличение с "много милиони" за социални разходи, увеличение на пенсии, заплати и "много други повишения". Финансовият министър Гълъб Дноев е провеждал само открити срещи във връзка с процедурата по свръхдефицит. Има желание от страна на ЕК да намалим този дефицит и ще го направим, увери премиерът.

На въпрос дали Пламен Тончев, който вероятно ще се завърне като началник на ДАНС, е бил обект на натиск, Радев каза:

"Спомняте си как изтекоха данни, че няколко поредни години са изнасяни пари от магистрала "Хемус" с чували. Това се потискаше. Когато Пламен Тончев пое ръководството на ДАНС, едва тогава информацията излезе. Тончев си подаде оставката като председател на ДАНС, защото не се поддаде на натиска службата да се използва като бухалка. Натискът е ясен, ще го разберете скоро. Не ми е известно срещу него или сина му да се водят разследвания."

А на вметка, че самият Тонев е отрекъл за натиск по време на изслушването си в ресорната комисия вчера, Радев вметна: Аз знам някои неща, които той явно не иска да споделя.

Ние поискахме неща от Турция, не те от нас - ние предложихме на Турция едно изключително взаимноизгодно сътрудничество, отговори премиерът на въпрос за исканията на Анкара по договора с "Боташ". Той отказа да разкрие детайли, тъй като протоколът е поверителен.

"Освен замразяването за 15 месеца, в документа е предвидено значително намаляване на цената за регазификация и пренос. Така маршрутът от Турция през България става много по-конкурентоспособен", каза той. Според него новите условия може да доведат до конкретни споразумения с други държави и да засилят ролята на България като транзитен център за доставки към Централна и Източна Европа. "Има сериозен потенциал както за внос през Гърция, така и през Турция. И в двата случая потоците преминават през България. Това ни дава още един конкурентен маршрут с голям капацитет".

Задълженията на "Булгаргаз" към турската компания са достигнали около 360 млн. лева. В новия протокол е заложен механизъм за уреждането им, "без това да натоварва държавния бюджет".

"През 2022 г. страната беше оставена без газ, след като договорът с "Газпром" беше прекратен за една вечер. Именно затова се стигна до споразумението. След това обаче управляващите се върнаха към старите схеми за внос на руски газ чрез посредници и не развиха възможностите по този договор", каза премиерът.

"Това явно устройва определени кръгове. Много бързо се усетиха, че неизползвайки капаците на този договор, могат да го превърнат в политическо оръжие срещу мен. И го правиха. Не само, че не изнасяха през за държави през него, но го и взривиха доверието", добави той.